EEUU rechaza la propuesta de Rusia para celebrar un referéndum sobre el futuro del este de Ucrania

Publicado 20/07/2018 22:37:13 CET

WASHINGTON, 20 Jul. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado este viernes una propuesta de Rusia para celebrar un referéndum para decidir el futuro de la región del este de Ucrania y ha argumentado que el mismo no sería legítimo al estar la zona fuera del control del Gobierno.

La propuesta ha surgido a raíz del encuentro que mantuvieron el lunes en Helsinki los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

"La Administración (estadounidense) no está considerando apoyar un referéndum en el este de Ucrania", ha dicho Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. "Organizar un referéndum en una parte de Ucrania que no está bajo control gubernamental no tendría legitimidad", ha zanjado.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto en el este de Ucrania pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, que ha dejado un saldo de más de 10.000 muertos.

Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz del conflicto y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96 por ciento de los votantes avaló esta opción.

El Kremlin defiende que los ciudadanos de Crimea votaron libremente a favor de incorporarse al territorio de Rusia y que el proceso fue legal y cumplió con el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, lo que es rechazado por la mayoría de la comunidad internacional.