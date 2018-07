Italia confirma el secuestro de cinco italianos en Egipto y pide la máxima "cautela" a los medios

Actualizado 22/09/2008 15:43:57 CET

ROMA, 22 Sep. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, G. Moreno) -

El Ministerio de Exteriores de Italia confirmó que cinco de los 15 turistas secuestrados esta mañana en el sur de Egipto son de nacionalidad italiana, según refirieron fuentes del Ministerio, que pidió máxima "cautela" a los medios de información.

Por su parte, el Ministerio de Turismo egipcio confirmó que los quince secuestrados hoy en Asuán son cinco turistas alemanes, cinco italianos, un rumano y cuatro egipcios. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación confirmó a Europa Press que no hay ciudadanos españoles entre los secuestrados.

Los ataques contra turistas en el valle del Nilo son raros en los últimos años, aunque ha habido varios ataques con bomba contra instalaciones turísticas de la península del Sinaí entre 2004 y 2006. Las autoridades egipcias responsabilizan a un grupo beduino con inclinaciones islamistas de estos incidentes.

El ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, que en estos momentos está viajando en avión hacia Estados Unidos, sigue el caso de cerca, en estrecho contacto con el Gabinete de Crisis del ministerio, precisaron las mismas fuentes.

El Ministerio no ha revelado todavía la identidad de los cinco secuestrados porque todavía no ha logrado localizar y advertir a los familiares de todos ellos. Además, pidió a los medios de comunicación que traten el episodio con la mayor prudencia posible y eviten difundir noticias "todavía no confirmadas". Por su parte, el Ministerio adelantó que obrará bajo criterios de "estrecha reserva sobre la evolución del asunto", según detalló a través de una nota.

El ministro egipcio de Turismo, Zoheir Garrana, declaró que los quince secuestrados fueron trasladados a la frontera con Sudán y declaró a Reuters que "se trata de una banda formada por hombres enmascarados" y que ya se han establecido contactos para la posible negociación del pago de un rescate.