El Ejército de Brasil asegura que "repudia la impunidad" en torno al caso de Lula da Silva

Publicado 04/04/2018 6:42:21 CET

SAO PAULO, 4 Abr. (Reuters/EP) -

El general del Ejército brasileño Eduardo Villas Boas ha asegurado este martes que las Fuerzas Armadas se encuentran "atentas a su misión institucional" y ha expresado que "repudia la impunidad y respeta la Constitución, la paz y la democracia" en relación con el caso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está siendo juzgado por presunta corrupción.

El militar ha indicado en la víspera de conocerse el fallo contra Lula que "dada la situación actual en Brasil, los ciudadanos y las instituciones tienen que plantearse quién está pensando realmente en el bienestar del país y de las futuras generaciones y quién se está centrando únicamente en sus propios intereses personales".

Los comentarios de Villas han tenido lugar después de que miles de personas salieran a las calles del país tanto en señal de apoyo como de protesta contra Lula, que tiene intención de presentarse de nuevo como candidato a las elecciones presidenciales previstas para octubre.

Los sondeos sobre intención de voto señalan como favorito para ganar estas votaciones al expresidente a pesar de que ha sido condenado por corrupción y tiene otras causas pendientes.

No obstante, las palabras de Villas no han sido bien recibidas por algunos diputados. "En una democracia, un general del Ejército no se dirige a ningún poder de la República", ha aseverado el diputado Chico Alencar a través de Twitter. "¡2018 no es 1964!", ha añadido.

Lula, que fue condenado a once años de prisión tras el primer juicio en su contra, ha solicitado al Tribunal Supremo que le permita permanecer en libertad hasta que agote todas las vías legales para recurrir la sentencia.

El exdirigente niega haber incurrido en delitos de corrupción y ha acusado a la Justicia brasileña de condenarlo en un intento por frenar su carrera política y su intento de volver a acceder a la Presidencia. En este sentido, Lula ha asegurado que se presentará a los comicios aunque sea desde una celda.