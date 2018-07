El Ejército Libre Sirio ofrece un alto el fuego si el régimen retira sus tanques y su artillería

Actualizado 31/03/2012 19:51:19 CET

BEIRUT, 31 Mar. (Reuters/EP) -

El Ejército Libre Sirio, principal organización insurgente sublevada contra el régimen del presidente Bashar al Assad, ha ofrecido un alto el fuego si el Gobierno retira sus carros de combate, unidades de artillería y armas pesadas de las zonas con presencia de la oposición.

"No podemos aceptar la presencia de tanques y tropas en vehículos acorazados entre la gente. No tenemos problema con el alto el fuego. En cuanto retiren sus blindados, el Ejército Libre Sirio no disparará ni un solo tiro", ha asegurado el teniente coronel Qasim Saad al Din en declaraciones telefónicas a Reuters desde Homs.

Otro oficial rebelde ha confirmado esta postura en declaraciones desde Damasco. "Cuando las bandas de Al Assad detengan el bombardeo y los asesinatos de civiles, nuestros líderes podrán emitir una orden de paralizar las operaciones y la cumpliremos para demostrar nuestra buena voluntad.

Este mismo sábado, el Gobierno sirio ha insistido en que solo dará la orden de retirada a las tropas de las zonas urbanas cuando se restablezca la normalidad y terminen los enfrentamientos. El Ejército sirio solo se retirará "cuando prevalezcan la paz y la seguridad", según el portavoz del Ministerio de Exteriores, Jihad Makdisi, a la agencia oficial de noticias SANA.

El Gobierno asegura que "la presencia del Ejército en las ciudades sirias obedece a motivos defensivos y para la protección de los civiles", indicó el portavoz.