La Embajada francesa en Burkina Faso aconseja a sus ciudadanos en el país que eviten la zona del tiroteo

Publicado 14/08/2017 7:41:51 CET

PARÍS, 14 Ago. (Reuters/EP) -

La Embajada de Francia en Burkina Faso está en contacto con las autoridades locales en relación con el ataque a un restaurante y ha aconsejado a los ciudadanos franceses que eviten la zona, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

"Nuestra embajada está siendo informada de la situación debido al contacto permanente con las autoridades locales", ha asegurado el Ministerio francés.

Al menos 17 personas han muerto y otras ocho han resultado heridas este domingo en un tiroteo en el restaurante Aziz Instanbul situado en el centro de la capital de Burkina Faso, Uagadugú.

Las fuerzas de seguridad del país han matado a tres presuntos yihadistas sospechosos del tiroteo, aunque todavía hay personas atrapadas en el interior del edificio, según ha informado el ministro de Comunicaciones, Remi Dandjinou.



