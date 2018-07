Garzón dice que la relación de ETA con partidos latinoaméricanos es "histórica" y Jiménez que "muy consolidada"

Actualizado 28/02/2007 23:14:18 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón aseguró hoy que la relación de los partidos políticos latinoamericanos con la banda terrorista ETA es "histórica" porque se ha venido desarrollando desde hace muchos años. En la misma idea incidió la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, quien además señaló que, estos nexos no sólo se vienen dando desde hace más de 20 años, sino que también están "muy consolidados" en algunos casos.

De esta manera, Garzón destacó que "históricamente es cierto" que han existido a lo largo del tiempo "contactos y actos de protección de personas vinculadas a la organización terrorista ETA" con algunos grupos de América Latina, lo que ha dado lugar a "investigaciones y en su caso, detenciones y extradiciones" una vez que se "constata la actividad delictiva de estas personas".

Por su parte, Jiménez subrayó que la presencia de Batasuna en el continente americano "ha estado siempre" y que no se trata de una situación novedosa, porque ha sido un elemento de política exterior con el que se han "tropezado" en muchas ocasiones y han tratado de "desactivarlo".

En este sentido, indicó que la labor del Gobierno español se ha dirigido a decir que se trata de grupos políticos que "defienden la violencia, que no condenan la violencia, y por tanto les pedimos que no establezcan este tipo de contactos y de relaciones".

Durante su intervención en el ciclo 'Diálogos, Derechos Humanos y seguridad jurídica en Iberoamérica' realizado hoy, tanto Garzón como Jiménez se refirieron a las declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien negó la relación de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) con Batasuna. Ambos coincidieron en que con estas afirmaciones la polémica queda cerrada.

"Si Evo Morales desmiente que ha habido contactos entre Batasuna y el partido que el apoya, el MAS, evidentemente para mí queda zanjada la cuestión, como en otras ocasiones lo han desmentido otros Gobiernos con otros partidos", aclaró Jiménez.

Por su parte, Garzón manifestó que a él no le "consta que esos contactos institucionales como tal se hayan producido" y aclaró que en caso de que en algún momento se constaten "obviamente tienen que ser objeto de investigación quienes en representación de Batasuna lo hayan hecho". Así, expresó que "si eso es lo que ha comentado oficialmente" el mandatario boliviano, "ahí se acaba la historia".

No obstante, aclaró que "no por el hecho de ser militante de Batasuna, ser militante de una organización política que antes era legal y ahora esta ilegalizada, se está cometiendo un delito" porque "no se persigue a una persona por ser militante sino por desarrollar actividades en nombre de un grupo está ilegalizado por el tribunal supremo".