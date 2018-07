El Tribunal Supremo de Apelaciones británico acepta extraditar a un implicado en el 11-M

Actualizado 28/02/2007 22:28:08 CET

LONDRES, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Moutaz Almallah Dabas, presunto implicado en los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid en los que murieron 191 personas y hubo cerca de 2.000 heridos, podría ser extraditado en los próximos días a España después de que hoy la Cámara de los Lores, en calidad de Tribunal Supremo de Apelación británico, rechazara los argumentos presentados por sus abogados para no extraditarle, informa la cadena 'BBC'.

Los cinco lores que componen la Cámara de los Lores rechazaron que la orden de detención europea por la que se detuvo a Dabas no fuera acorde con la Ley de Extradiciones de 2003. Los abogados de Dabas argumentaron que la orden de arresto europea por la que fue detenida su cliente no es válida porque no está sujera o en concordancia con dicha ley británica.

Por su parte, un portavoz de la Agencia de Crimen Organizado y Delitos Graves aseguró no poder dar un plazo exacto de días para la extradición de Dabas aunque subrayó que ésta se podría dar en los próximos diez días.

Dabas, de 40 años y quien presuntamente ayudó a organizar los atentados del 11-M, perdió hoy su última batalla judicial al haber agotado todos los recursos de apelación posibles para evitar su extradición, que ha sido aprobada por el Tribunal compuesto por cinco magistrados.

Por su parte, la defensa de Dabas denuncia que su cliente ha sido detenido de forma ilegal, después de que en marzo de 2005 las autoridades judiciales españolas le acusaron de dirigir un grupo radical islamista a semajanza de Al Qaeda.

Dabas, español de origen sirio, fue arrestado el pasado mes de marzo en Slough, en el oeste de Londres, un día después de que la Policía española arrestara a su hermano Mohannad en marzo de 2005. La petición de extradición cursada por las autoridades españolas indica que ayudó a formar un grupo de musulmanes radicales, entre los que se encontraban personas que perpetraron los ataques en Madrid. El primer recurso de apelación que presentó la defensa de Dabas para impedir su extradición a España fue cursada y rechazada por el Tribunal de Apelaciones británico el pasado mes de mayo.