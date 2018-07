El exalcalde de Nueva York afirma que Trump va a acabar con "dictatoriales ayatolás" que lideran Irán

Publicado 01/07/2018 3:51:35 CET

VILLEPINTE (FRANCIA), 1 Jul. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a "sofocar a los dictatoriales ayatolás" que lideran Irán, según ha afirmado este sábado uno de sus asesores más cercanos, Rudy Giuliani, tras lo que ha sugerido que su decisión de volver a imponer sanciones económicas contra Teherán conseguirá acabar con el régimen iraní.

El ex alcalde de Nueva York, que en la actualidad es el abogado personal de Trump, ha hecho estas declaraciones durante una intervención en el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que cuenta con su base en París y que está conformado por varios grupos opositores iraníes en el exilio que buscan acabar con el régimen islamista en el país.

"No puedo hablar por el presidente, pero parece que no cree que pueda haber un cambio en el comportamiento del régimen a no ser que se produzca un cambio entre la población y su forma de pensar", ha afirmado Giulani.

"Somos la economía más importante del mundo. Si te damos de lado entonces colapsas", ha añadido, haciendo referencia a las protestas que se han producido en los últimos días en Irán a raíz de las repercusiones económicas que ha tenido la reactivación de las sanciones de Estados Unidos.

El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió dar un paso atrás en el acuerdo nuclear internacional alcanzado por varias potencias occidentales con Irán, bajo el cual Teherán se comprometía a limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento de la mayoría de las sanciones económicas del país.

A raíz de la decisión de Trump, el rial iraní se ha depreciado hasta un 40 por ciento, lo que ha dado paso a protestas de comerciantes hasta la fecha leales al Gobierno islamista.

El líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha acusado este sábado a Estados Unidos de usar las sanciones sobre la república islámica para soliviantar a la población iraní, según ha hecho saber en un discurso televisado.

"Ejercen presión económica para separar a la nación del sistema (...) pero seis presidentes estadounidenses antes que él lo intentaron y tuvieron que rendirse", ha declarado Jamenei, refiriéndose al presidente estadounidense. El magnate neoyorquino aduce que Irán ha incumplido lo firmado, sin embargo la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) ha verificado en varias ocasiones que el régimen de los ayatolás está respetando los términos del acuerdo.

Este sábado, numerosos manifestantes se han enfrentado a la Policía durante una manifestación en contra de la escasez de agua potable. Con motivo de la crisis financiera que vive el país a raíz de la reimposición de sanciones estadounidenses, el presidente iraní, Hassan Rouhani se ha reunido este sábado con el jefe del Parlamento y del Poder Judicial para discutir contramedidas.

"Fueron examinados varios escenarios de amenazas para la economía iraní por parte del Gobierno estadounidense y se prepararon medidas apropiadas para prepararnos para probables sanciones de Estados Unidos y para impedir su impacto negativo", han asegurado desde IRNA.

El temor ante los efectos de las sanciones, que según Giulani aumentarán, ya ha motivado la salida de varias multinacionales de Irán, a pesar de los esfuerzos por parte del resto de naciones occidentales que forman parte del acuerdo de mantener el tratado. Reino Unido, Francia y Alemania, que firmaron junto Rusia, China y Estados Unidos, han defendido en numerosas ocasiones que el acuerdo evita que Irán desarrolle armas nucleares.

Para Giuliani, no obstante, Europa debería "estar avergonzada". "Cualquiera que piense que los ayatolás son gente honesta es un estúpido. Son corruptos y eso es lo que Europa está fomentando, a asesinos y a patrocinadores de organizaciones terroristas. En vez de aprovechar la oportunidad de acabar con ellos les están ayudando", ha asegurado.