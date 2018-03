La exmodelo que tuvo una supuesta aventura con Trump asegura que le ofreció dinero después de mantener relaciones

Publicado 23/03/2018 5:42:32 CET

Karen McDougal, la exmodelo de Playboy que supuestamente tuvo una aventura con el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que el mandatario intentó ofrecerle dinero después de mantener relaciones sexuales.

"Después de haber tenido relaciones íntimas, trató de pagarme y en realidad no sabía cómo tomarme eso", ha asegurado McDougal en una entrevista con la cadena estadounidense CNN. "Ni siquiera sé cómo describir la expresión de mi cara. Debió ser tan triste", ha aseverado.

La exmodelo ha contado su historia sobre una presunta aventura con el mandatario estadounidense hace más de una década y sus consecuencias emocionales.

En cuanto a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, con quien el magnate estaba casado durante el presunto romance, McDougal se ha disculpado. "Lo siento. No me gustaría que me lo hicieran a mí", ha señalado.

McDougal ha asegurado que su relación con Trump era amorosa y consensuada y que, durante los diez meses de su relación, se veían regularmente. "Puedo decir que nos vimos un mínimo de cinco veces al mes, incluso más", ha aseverado.

McDougal ha llevado ante los tribunales a la compañía a la que pertenece 'The National Enquirer', America Media Inc., dirigida por un amigo de Trump, David J. Pecker, para invalidar un acuerdo legal de 2016 que le impide hablar sobre su aventura con el presidente estadounidense.

La exmodelo recibió 150.000 dólares (122.000 euros) de America Media Inc. por cederles la exclusiva sobre su aventura con Trump. Esta empresa es conocida por llevar a cabo la práctica de "catch and kill" ("cazar y matar") con las historias que pueden dañar a los amigos de Pecker: contactar a los protagonistas, negociar con ellos para adquirir la exclusividad sobre su testimonio y luego no publicar nada al respecto. El principal producto informativo de American Media Inc. es la prensa rosa.

Según el 'New York Times', McDougal no conocía la práctica del "catch and kill" o la relación entre Pecker y Trump cuando se sentó a negociar con los representantes de American Media Inc. poco después de que Trump se convirtiese en el candidato republicano.

En la denuncia, la exmodelo destaca que, aunque en un principio tenía dudas en lo concerniente a vender la historia a la prensa rosa, se sintió obligada a hacerlo cuando apareció algún detalle en las redes sociales: quería contar la historia en sus propios términos.

La exmodelo ha dado este paso pocas semanas después de que lo diese la estrella de cine porno Stephanie Clifford, alias 'Stormy Daniels', que recibió 106.000 euros del abogado privado de Trump, Michael D. Cohen, por no hablar de su relación con el presidente.

Ambas defienden que los acuerdos son inválidos y están tratando de que los procedimientos judiciales para demostrarlo se celebren en sesiones públicas, en contra de la privacidad exigida por sus respectivos acuerdos con Trump.