El fiscal general electo de Perú, implicado en el escándalo de corrupción judicial

Publicado 20/07/2018 16:46:13 CET

LIMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general electo de Perú, Pedro Chávarry, aparece en unos audios difundidos en las últimas horas hablando con el cuestionado juez César Hinostroza, lo que supuestamente revela su implicación en la trama de tráfico de influencias en la judicatura que ha provocado una ola de dimisiones, incluida la del ministro del ramo.

El portal de noticias IDL-Reporteros, que destapó el caso el 7 de julio, publicó el jueves unos audios que sugieren un acuerdo entre Chávarry e Hinostroza. El juez, investigado por enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales, explica que necesita tener la 'ficha limpia' para conseguir un visado y el fiscal general se muestra receptivo.

"El lunes 5 de marzo me ha citado el cónsul para llevar esos papeles, yo no sé si serias tan amable de ver", dice Hinostroza. "¿Y qué deseas tú? ¿la resolución?", pregunta directamente Chávarry. "Claro, las resoluciones de archivos de todas las denuncias y una constancia que no tengo ninguna denuncia en trámite", responde.

La filtración se ha producido unas horas antes de que la ceremonia de toma de posesión de Chávarry, prevista para este viernes. Diputados de varios grupos parlamentarios, entre los que destacan el oficialista Peruanos Por el Kambio y el izquierdista Frente Amplio, han pedido que renuncie a la designación, según informa RPP.

"No voy a dar un paso al costado. No hay nada irregular en los audios", ha contestado Chávarry, interrogado por este asunto en el Canal N. El virtual jefe del Ministerio Público ha subrayado que solo responde ante la Junta de Fiscales, que le eligió para el cargo.

El todavía fiscal general, Pablo Sánchez, ha recogido el mensaje y ha convocado una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales para las próximas horas.

Además, hoy está previsto igualmente una sesión plenaria convocada con carácter extraordinario en el Congreso para debatir la petición formulada por el presidente peruano, Martín Vizcarra, para cesar a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Varios integrantes del CNM ya han dimitido. También lo hizo el jueves el jefe del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, a causa de la "crisis institucional". El ministro de Justicia, Salvador Heresi, ya lo hizo la semana pasada, cuando salió a la luz una charla suya con Hinostroza, aunque negó cualquier "ilegalidad o falta contra la moral y la ética".

La presunta connivencia de jueces, magistrados y fiscales con políticos y empresarios ha indignado a los peruanos. El jueves se celebraron marchas multitudinarias en Lima y otras grandes ciudades que recibieron el apoyo expreso de Vizcarra. "No podemos hacer otra cosa que sumarnos a la indignación ciudadana", dijo.

Vizcarra llegó al cargo el pasado mes de marzo después de que Pedro Pablo Kuczynski dimitiera a las puertas de un 'impeachment' por su presunta implicación en la trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos que ha protagonizado en toda la región la constructora brasileña Odebrecht.