Francia despliega fuerzas especiales en suelo yemení, según fuentes militares a 'Le Figaro'

Publicado 16/06/2018 12:46:10 CET

PARÍS, 16 Jun. (Reuters/EP) -

Francia ha desplegado militares de las fuerzas especiales en Yemen en colaboración con efectivos de Emiratos Árabes Unidos, según ha informado este sábado el diario francés 'Le Figaro' citando dos fuentes militares.

El periódico no ha dado más datos sobre la labor de las fuerzas francesas y el Ministerio de Defensa no ha comentado nada al respecto, aunque su política habitual es no comentar las operaciones de efectivos de élite. Recientemente una fuente parlamentaria había informado a Reuters de que había fuerzas especiales francesas en Yemen.

Este sábado han entrado en la ciudad portuaria de Hodeida las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí y arrebatan así la plaza a los rebeldes huthis, afines a Irán.

El viernes el Ministerio informó de que estaba estudiando una posible operación de desminado en Hodeida una vez completada la ofensiva de la coalición saudí, pero insistió en que en estos momentos Francia no tiene presencia militar en Hodeida y en que no forma parte de la coalición saudí.