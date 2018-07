Gadafi denuncia "intervención extranjera" en la "revolución" tunecina

Actualizado 26/01/2011 1:17:06 CET

TÚNEZ, 26 Ene. (Reuters/EP) -

El dirigente libio, Muamar Gadafi, ha advertido este martes de que existe "intervención extranjera" en la "revolución" emprendida en Túnez, donde las protestas antigubernamentales han terminado este mes con 23 años de mandato del presidente Zine al Abidine Ben Alí.

"Temo por la revolución tunecina porque veo intervención extranjera", ha asegurado Gadafi en una entrevista a la cadena privada Nessma, con sede en Túnez. En este sentido, ha subrayado que los cambios emprendidos "sirven a intereses extranjeros".

Por otro lado, el dirigente libio ha negado que haya invitado a Ben Alí para que se refugie en Libia: "No sugerí esto, no es la razón por la que le llamé". Gadafi, que gobierna desde 1969, ha aclarado que no haría nada "contrario a los intereses del pueblo Túnez".

Ben Alí huyó el 14 de enero a Arabia Saudí. Su salida ha generado una ola de disturbios en otros países árabes, en los que también se han registrado protestas contra sus respectivos gobiernos.