El gobernador de Florida asegura que "todo está sobre la mesa" a la hora de abordar el control de armas

Actualizado 16/02/2018 9:36:57 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Florida, Rick Scott, ha asegurado que "todo está sobre la mesa" cuando se trata de restringir las leyes sobre el control de armas en el estado tras el tiroteo que tuvo lugar el miércoles en un instituto, donde murieron 17 estudiantes.

"Todo está sobre la mesa. Voy a mirar todas las formas posibles en las que podemos lograr que nuestros hijos estén a salvo", ha indicado a la cadena de televisión estadounidense CNN Scott, cuyo nombre se baraja como posible candidato al Senado de cara a las elecciones ('midterms').

"No podemos dejar que esto pase sin hacer algo para que esto no vuelva a pasar en mi estado, que es mi objetivo", ha añadido en relación con el incidente, que se saldó con 20 heridos en el marco del tercer ataque con más víctimas mortales acaecido en un centro educativo de Estados Unidos a lo largo de la historia.

De las 17 víctimas mortales, doce fallecieron en el interior del instituto, dos en el exterior, uno en una calle aledaña y otros dos en el hospital, según la cadena de televisión Fox News.

El presunto autor del tiroteo y exalumno del instituto, Nikolas Cruz, de 19 años, había participado en una formación paramilitar de un grupo supremacista blanco llamado República de Florida, tal y como ha revelado este jueves su líder, Jordan Jereb.

Florida Gov. Rick Scott says "everything's on the table" when considering tightening gun control laws in the state following a deadly school shooting https://t.co/M0rZvM1Fqs pic.twitter.com/Ty6x084mwj — CNN (@CNN) 16 de febrero de 2018

I'm on @CNN live with @wolfblitzer to give an update on the tragedy in Broward County. Tune in to watch now. — Rick Scott (@FLGovScott) 15 de febrero de 2018