El Gobierno británico acusa a Oxfam de ocultar el escándalo para proteger su reputación

Publicado 20/02/2018 19:46:02 CET

LONDRES, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Desarrollo Internacional de Reino Unido, Penny Mordaunt, ha acusado a la ONG Oxfam de "traicionar" la confianza de instituciones y donantes por la forma en la que gestionó el escándalo sexual de Haití, ocultando u omitiendo datos en sus informes --"es muy posible que de forma deliberada"-- para proteger su reputación.

"No entregaron un informe completo a la Comisión de Ayuda, no entregaron un informe completo a sus donantes, no proporcionaron informe alguno a las autoridades pertinentes. En mi opinión, engañaron", ha criticado Mordaunt durante una comparecencia parlamentaria, según 'The Guardian'.

A raíz de que saliese a la luz la contratación de prostitutas por parte de personal de Oxfam en plenos trabajos de recuperación tras el devastador terremoto que sacudió Haití en 2010, Mordaunt ha recriminado a la ONG que no informase de los posibles abusos o irregularidades cuando tuvo constancia de ellos.

La ministra, en concreto, ha afeado a la organización que no se pusiese en contacto ni con los países de origen de los presuntos responsables ni con las autoridades haitianas, a pesar de que "en su investigación no podían descartar que algunas de las mujeres implicadas fuesen niñas".

"Creo que sus motivos parecen ser la protección de la reputación de la organización. La pusieron por delante de quienes querían ayudar y proteger, (lo que implica) una completa traición de la confianza", ha lamentado Mordaunt frente a los diputados.

La ministra, que ha abogado por revisar la financiación de las ONG en función de que cumplan ciertos requisitos morales, ha advertido también con una posible reducción de los fondos para programas de la ONU si esta organización no toma medidas para impedir los abusos cometidos por personas bajo su supuesta vigilancia.