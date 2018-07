May pone a un juez retirado al frente de la investigación gubernamental sobre la Torre Grenfell

Actualizado 29/06/2017 16:08:46 CET

LONDRES, 29 Jun. (Reuters/EP) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha anunciado este jueves que el juez retirado Martin Moore-Bick dirigirá la investigación gubernamental sobre el fuego que arrasó la Torre Grenfell de Londres, que ha dejado al menos 80 muertos.

May prometió tras la tragedia que ordenaría una investigación gubernamental para subsanar posibles errores en la política de vivienda y, tal como ha anunciado este jueves el Número 10, será Moore-Bick quien la dirija.

"Estoy decidida a que haya justicia para todas las víctimas de esta terrible tragedia y para sus familias, que han sufrido terriblemente", ha asegurado May en el comunicado en el que se ha anunciado la designación de Moore-Bick.

"Debemos llegar a la verdad sobre lo que ocurrió. Esta investigación no dejará ninguna piedra por remover, pero también he dejado claro que no podemos esperar durante siglos para extraer lecciones inmediatas y por eso espero que magistrado emita un informe interino lo antes posible", ha añadido.

'The Times' revela que algunos miembros del Gabinete británico han mostrado su rechazo al nombramiento de Moore-Bick por un fallo suyo contra una madre de cinco niños que se negó a ser realojada. El Tribunal Supremo acabó tumbando la sentencia.

El incendio en la Torre Grenfell ha conmocionado a la sociedad británica hasta el punto de que se ha convertido en tema principal pese a la resaca de las elecciones generales del 8 de junio. La Policía ha fijado en 80 los muertos pero ha advertido de que el balance de víctimas mortales podría aumentar cuando se complete el registro del edificio.

Moore-Bick ha señalado que el objetivo de la investigación será descubrir la verdad sobre lo ocurrido, después de que se haya apuntado a que el revestimiento del edificio habría sido determinante en la propagación de las llamas.

"Es importante para todos que la investigación establezca lo más rápido posible la causa del fuego y cómo fue capaz de propagarse tan rápido por todo el edificio", ha indicado Moore-Bick, que ejerció como juez durante 20 años antes de jubilarse en diciembre de 2016.