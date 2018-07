El Gobierno sursudanés cierra la puerta a que Machar vuelva al Ejecutivo en aras de la paz

Actualizado 22/06/2018 14:07:51 CET

ADÍS ABEBA, 22 Jun.

Sudán del Sur ha ofrecido permitir que un representante el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLA-IO), el principal grupo rebelde, entre a formar parte del Gobierno pero ha descartado que sea su líder, Riek Machar.

"Machar no puede formar parte del Gobierno, ya hemos tenido suficiente con él", ha defendido el ministro del Interior, Michael Makuei Lueth, en rueda de prensa en Adís Abeba tras el encuentro mantenido la víspera por el presidente, Salva Kiir, y Machar, el primero entre los dos rivales desde 2016, cuando se vino abajo el acuerdo de paz alcanzado en 2015.

No obstante, ha añadido el ministro, el presidente sursudanés acudirá a la nueva ronda de conversaciones con Machar la próxima semana en Jartum, la capital sudanesa.

Makuei Lueth ha justificado la presencia de Kiir porque se trata de "una decisión de los jefes de Estado" de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de África Oriental (IGAD), que mantuvieron este jueves una cumbre para hablar del conflicto en Sudán del Sur, "y nosotros la acataremos".

En declaraciones a la cadena SSBC recogidas por 'Sudan Tribune', el ministro ya había sostenido este jueves por la noche que si Machar quería volver al gobierno, "debería esperar a las elecciones".

Asimismo, dijo que Kiir accedió a verse con Machar en Adís Abeba después de acordar con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, que "tan pronto como terminaran la reunión, Riek Machar volverá a Sudáfrica", donde había permanecido hasta ahora bajo arresto domiciliario.

Según el ministro, el estatus de Machar está siendo discutido por los jefes de Estado de la IGAD y el Gobierno sursudanés quiere que si el líder rebelde no regresa a Sudáfrica entonces se traslade a un país que no sea miembro de este organismo y que "no sea vecino de Sudán del Sur".

LOS REBELDES CRITICAN AL GOBIERNO

En un comunicado firmado por su presidente, Mabior Garang de Mabior, el SPLA-IO ha condenado las "declaraciones irresponsables" del ministro de Información, "quien ha personalizado vergonzosamente el conflicto en nuestro país".

El principal grupo rebelde ha lamentado esta "mala política" por parte de un "boicoteador de la paz" y ha denunciado que con el rechazo a que Machar vuelva al Gobierno se busca "hacer descarrilar el proceso de paz".

Tras defender que "uno no hace la paz con los amigos, sino con los adversarios", el SPLA-IO ha expresado su "confianza en el proceso de paz" y ha prometido que "no dejará ninguna piedra sin mover en la búsqueda de una paz justa y honorable para nuestro pueblo mediante una solución negociada". No obstante, ha advertido, ante la "intransigencia del régimen" se reserva su "derecho natural a defenderse".

Pese a todo, según un portavoz del líder rebelde consultado por Reuters, Machar tiene previsto viajar a Jartum el domingo para asistir a la reunión convocada por Sudán. Según ha informado el Ministerio de Exteriores sudanés, el encuentro se celebrará el lunes.