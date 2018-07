El Gobierno de Turquía prohíbe a los miembros del principal partido opositor participar en los funerales de soldados

Publicado 28/06/2018 21:14:48 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior de Turquía, Suleyman Soylu, ha anunciado este jueves que ha prohibido a los miembros del principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), que participen en los funerales de soldados del país, al tiempo que ha acusado a la formación de apoyar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

"He enviado orden una orden a nuestros gobernadores. He dicho que no permitan a los líderes locales de CHP acudir a los funerales de los mártires por protocolo", ha dicho, según ha informado el diario local 'Hurriyet'.

En respuesta, el portavoz del CHP, Bulent Tezcan, ha reclamado la dimisión "inmediata" de Soylu y ha recalcado que el ministro "se ha convertido en una amenaza para la seguridad interna".

Por otra parte, Soylu ha confirmado que telefoneó recientemente a la copresidenta del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) Pervin Buldan. El partido denunció que el ministro había formulado "amenazas".

"Sí, llamé a Buldan. Lo que dijo es menos de lo que yo dije en realidad", ha sostenido el ministro. "Nadie puede apoyar al PKK en el territorio (turco). Ya sea el CHP u otros", ha agregado.

El HDP aseguró el miércoles que Soylu llamó a Buldan en referencia a un asesinato en el este de Turquía achacado al PKK. Durante la misma, habría dicho a la copresidenta de la formación que "es responsable" de lo sucedido y que "no merece vivir".

La formación prokurda ha presentado una denuncia penal contra el ministro por "amenazas" e "incitar al público al odio". El propio Tezcan ha criticado la llamada telefónica de Soylu y ha dicho que es "polarizadora".

La decisión de Soylu ha llegado después de la victoria el domingo de Recep Tayyip Erdogan en las presidenciales y de la coalición integrada por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) y el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) en las parlamentarias.