Golpe de Estado en Zimbabue | Directo: Zuma confirma que Mugabe está "confinado" en su residencia y se encuentra "bien"

Actualizado 15/11/2017 12:38:44 CET

MADRID, 15 Nov. (EDIZIONES) -

La Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) --el partido que hasta ahora lideraba el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe-- ha anunciado este miércoles que el mandatario y su familia están detenidos y que el nuevo presidente interino es el exvicepresidente Emmerson Mnangagwa.

"La pasada noche, la primera familia fue detenida y sus miembros están seguro. Tanaexto por la Constitución como por el bien del país, esto era necesario. Ni Zimbabue ni ZANU son propiedad de Mugabe ni de su mujer. Hoy empieza una nueva era y el camarada Mnangagwa nos ayudará a conseguir un Zimbabue mejor", ha asegurado en su cuenta de Twitter el partido gubernamental zimbabuense.