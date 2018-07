Portillo califica de "canallada" su detención para ser extraditado a Estados Unidos

Actualizado 27/01/2010 2:59:38 CET

CIUDAD DE GUATEMALA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo, detenido este martes, calificó de "treta" y "canallada" su arresto y pidió a las autoridades locales que solventen antes los procesos abiertos en el país centroamericano antes de discutir una posible extradición a Estados Unidos.

Portillo denunció que la Fiscalía le había comunicado que para agilizar el nuevo proceso se omitiría uno previo por supuesta malversación de unos 10 millones de euros. "Es una treta, una canallada del sistema", afirmó, ya que entiende que la justicia guatemalteca debe solventar primero la acusación anterior, de la que se encuentra libre gracias al pago de una fianza.

La justicia de Estados Unidos le acusa ahora de blanquear 70 millones de dólares (unos 49 millones de euros) y, si un juez guatemalteco así lo decide, Portillo será extraditado al país norteamericano.

El ex mandatario se declaró "tranquilo" en declaraciones a una emisora local tras su detención. "Me capturaron en Punta de Palma. Llegaron (a una casa), preguntaron por mí, me entregué y punto", añadió, según informaciones recogidas por 'Prensa Libre'. "No estaba huyendo, esperaba un recurso legal para presentarme ante los tribunales, pero (...) no se puede huir toda la vida", aclaró.

No obstante, Portillo dijo temer por su vida, ya que considera que "con lo que le han hecho en Guatemala, todo puede pasar".

POSIBLE HUÍDA

El director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista español Carlos Castresana, desmintió la versión dada por el propio sospechoso y apuntó que la detención se produjo cuando Portillo se preparaba para subirse a una embarcación que le llevaría como destino final a Belice.

Portillo fue capturado este martes en el departamento de Izabal, en la localidad de Punta de Palma. Su arresto pone fin a cuatro días de búsqueda para llevar a cabo la orden de captura emitida por la Justicia a requerimiento de las autoridades de Estados Unidos, donde se le involucra con el blanqueo de unos 70 millones de dólares. Este proceso le podría suponer una condena de hasta 20 años de prisión.

Para Castresana, el de ayer "es un día importante en la lucha contra la impunidad en Guatemala porque se demuestra que nadie está por encima de la ley", según informó 'Prensa Libre'. En este sentido, advirtió a antiguos altos cargos que el poder acumulado no les mantiene exentos de la ley, porque "la captura de poderosos es una realidad".

Portillo deberá permanecer en prisión hasta que un tribunal determine si concede la extradición, para lo que tiene un plazo de hasta 40 días. En primer lugar, el ex presidente compareció en la tarde de este martes ante un juez del Tribunal Quinto de Sentencia Penal de la capital para que se le informase de los motivos del arresto.