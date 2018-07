El Gobierno de Malabo denuncia al abogado de Simon Mann por "injurias y calumnias" contra Obiang

Actualizado 31/03/2008 14:49:40 CET

Ponciano Mbomio Nvo asegura que regresará a Guinea porque no está asustado y porque este asunto no le mueve "ni un cabello"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Malabo ha presentado una demanda judicial contra el ecuatoguineano Ponciano Mbomio Nvo, abogado defensor de Simon Mann, el presunto "cerebro" de la intentona golpista de 2004, por "presuntos delitos de injurias y calumnias" contra el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, según declaró a Europa Press el propio abogado.

"Nos ha llegado desde Malabo que el fiscal general del Estado (José Oló Obono) ha presentado una querella criminal contra nosotros por los presuntos delitos de injurias y calumnias contra el jefe del Estado, no sé basada en qué ni con qué argumentos", declaró Mbomio, quien se encuentra en Madrid para reunirse con otros abogados de Simon Mann.

"Han pedido mi procesamiento, mi encarcelamiento y mi suspensión como abogado", prosiguió el letrado. No obstante, aseguró que su propósito es regresar esta misma semana a su país. "Voy a ir a mi país porque eso no me asusta, estoy arropado por la presunción de inocencia", prosiguió. Este asunto "no me mueve ni un cabello", añadió.

El pasado 26 de marzo, Mbomio Nvo declaró a la prensa británica que el presidente Obiang Nguema está utilizando el caso del antiguo militar de las fuerzas especiales británicas y presunto mercenario Simon Mann --actualmente encarcelado en Malabo a la espera de juicio-- para "mostrar a la comunidad internacional que hubo un acto criminal contra él" y, sobre todo, para conseguir su "principal objetivo, que es encarcelar a Severo Moto", actual presidente del Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio, con sede en España.

Asimismo, aseguró que Mann va a ser declarado culpable con toda seguridad porque "todos los jueces de este país proceden de la familia o del partido del presidente". En todo caso, indicó que no espera que la condena sea demasiado larga, ya que la verdadera intención del presidente "es que Mann implique a mucha gente, especialmente a Severo Moto". "¿Qué van a hacer con Mann? Él es inglés, no puede ser presidente de Guinea Ecuatorial, pero Severo Moto quiere ser presidente, él es su enemigo", afirmó Ponciano Mbomio.

LA CAPTURA DE THATCHER

En sus declaraciones a Europa Press, Mbomio indicó que la reciente orden de captura dictada por Malabo contra Mark Thatcher --hijo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher-- por su supuesta participación en el intento de golpe de Estado de marzo de 2004 podría "prolongar en el tiempo" tanto el inicio del juicio contra Mann como el periodo de encarcelamiento.

"Si el fiscal general decide que el juicio contra Mann se celebre junto a otros acusados, si se va a esperar a que se capture a Thatcher, a Calil o a Severo Moto, no sé si va a ser fácil que se celebre", afirmó.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial remitió el pasado viernes la orden de captura contra Thatcher a la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol). Según las autoridades ecuatoguineanas, las evidencias presentadas por Simon Mann demostrarían que Thatcher financió el alquiler del avión que debía trasladar al opositor Severo Moto desde Canarias para hacerse con el poder tras el derrocamiento de Obiang.

Según José Oló Obono, la orden de captura se basa en las informaciones aportadas por Mann sobre la llamada operación 'Wonga', nombre de clave con que se conoce el intento de golpe de Estado. El fiscal general aseguró también a la prensa británica que Mann está "cooperando plenamente" con los fiscales ecuatoguineanos y que, aunque "será juzgado y condenado", en tales circunstancias "se le reducirá la pena".

Simon Mann había llegado la semana anterior a un acuerdo con las autoridades de Malabo por el cual será liberado antes de tiempo si aporta evidencias suficientes contra los presuntos organizadores y financiadores de la intentona, según el diario londinense 'The Independent'.

En este sentido, Mann ha revelado a las autoridades ecuatoguineanas los nombres de otros seis presuntos conspiradores, entre los que se encuentran el propio Mark Thatcher y el empresario petrolero libanés Ely Calil, el cual, según el presunto mercenario, fue el "hombre principal" y el financiador de la trama. Los otros mencionados son dos británicos, Greg Wales y David Tremain, y otros dos libaneses.

Según la prensa británica, Obono mostró la semana pasada a los periodistas un contrato firmado por Thatcher con la empresa Triple A Aviation por el fletamento de un helicóptero para su uso como ambulancia aérea. Asimismo, aseguró que el contrato cubría el alquiler de un avión reactor en el que sería trasladado el dirigente opositor Severo Moto a Malabo para que se hiciera cargo de la Presidencia del país tras el derrocamiento de Obiang Nguema por parte de los mercenario de Simon Mann.

Estos documentos, según Obono, revelan que Thatcher puso dinero en la cuenta bancaria de un piloto que fue contratado para trasladar a un "líder títere" a Malabo desde las islas Canarias una vez que fuese derrocado Obiang Nguema. "Thatcher financió un golpe de Estado cuya intención era derrocar con violencia todo un sistema de gobierno", declaró el fiscal general, citado por el 'Daily Mail'.

Simon Mann --un antiguo miembro de las fuerzas especiales acusado de financiar empresas de seguridad implicadas en actividades mercenarias en África a lo largo de los años noventa-- fue detenido en marzo de 2004 en Harare después de aterrizar en un avión con decenas de supuestos mercenarios y equipamiento militar a bordo. Los detenidos fueron acusados de implicación en el golpe de Estado contra Obiang.

Simon Mann obtuvo la libertad en mayo de 2007 tras cumplir la pena a que había sido condenado en Zimbabue por supuesto tráfico ilegal de armas a Guinea Ecuatorial, pero fue detenido poco después por las autoridades de inmigración y entregado el 30 de enero a Guinea Ecuatorial, pese a las advertencias de sus abogados de que corría el riesgo de ser torturado en este país. El Gobierno de Obiang Nguema le acusa de ser el "cerebro" de la intentona.