Guterres pide evitar combates "a gran escala" en Idlib y alerta de una "pesadilla humanitaria"

Actualizado 12/09/2018 0:11:36 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recalcado este martes que es "absolutamente esencial" evitar unos combates "a gran escala" en la provincia siria de Idlib (noroeste) y ha advertido de que esto "desataría una pesadilla humanitaria".

"Cerca de la mitad de los 2,9 millones de habitantes en Idlib ha ido allí buscando refugio ante el conflicto en otras partes de Siria. Esto incluye a cerca de un millón de niñas. Sus vidas cambiaron drásticamente y no tienen donde ir", ha dicho.

Así, ha manifestado que Idlib es la última de las pactadas 'zonas seguras' y ha pedido que "no se transforme en un baño de sangre", antes de indicar que "la situación existente no es sostenible y la presencia de grupos terroristas no puede ser tolerada".

Sin embargo, Guterres ha apuntado que "combatir el terrorismo no absuelve a las partes en conflicto de sus obligaciones fundamentales bajo el Derecho Internacional", por lo que ha pedido que "no se escatimen esfuerzos para buscar soluciones que protejan a los civiles".

"No hace falta decirlo en el siglo XXI: cualquier uso de armas químicas es totalmente inaceptable", ha dicho, al tiempo que ha reclamado "mayores progresos" en las conversaciones de paz en Ginebra, y concretamente en la creación de un comité constitucional.

En este sentido, ha reiterado que "no hay solución militar al conflicto" y ha puntualizado que "todos tienen una responsabilidad colectiva para proteger a una población que ya ha sufrido mucho".

Aviones de guerra sirios y rusos reiniciaron la semana pasada su campaña de bombardeos después de que no se alcanzara un acuerdo sobre un alto el fuego en la cumbre celebrada el viernes en Teherán entre los presidentes de Rusia, Turquía e Irán.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, defendió durante el encuentro la posibilidad de declarar un alto el fuego y ha argumentado que, de lograrse ese acuerdo, "se habría adoptado el paso más importante en esta cumbre: dar una sensación de paz".

"Nuestra posición es clara, es evitar una tragedia humanitaria en Idlib", dijo, antes de defender que "en Idlib se necesita un alto el fuego en vez de bombardeos, porque hay civiles que tienen miedo y no queremos una nueva ola de refugiados".

Sin embargo, el mandatario ruso, Vladimir Putin, rechazó esta posibilidad y argumentó que Estado Islámico y el antiguo Frente al Nusra "no son parte del proceso de conversaciones", sino grupos terroristas.

"Creo que, en general, el presidente turco está en lo correcto. Sería bueno. Pero no puedo hablar por ellos ni por los terroristas del Frente al Nusra o Estado Islámico (y decir) que dejarán de disparar o usar drones con bombas", arguyó.

Por su parte, el presidente de Irán, Hasán Rohani, que ejerció como anfitrión, sostuvo durante su intervención que la ofensiva militar en Idlib es "parte inevitable de la misión para restaurar la paz y estabilidad en Siria".

Este mismo martes, las autoridades rusas han dicho que la situación en Idlib "es responsabilidad de Turquía", país al que han pedido que "separe a la oposición 'moderada' de los extremistas".

"Espero que nuestros militares sean lo suficientemente sabios como para encontrar un mecanismo de protección que reduzca el número de muertos entre la población civil", ha valorado el representante de la Presidencia rusa para Siria, Alexander Lavrentiev.

LA ONU ALERTA DE "LA PEOR CATÁSTROFE HUMANITARIA EN EL SIGLO XXI"

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifró el lunes en más de 30.500 el número de desplazados a causa del reinicio de estas operaciones.

Alrededor de 2,9 millones de personas viven en estas zonas, controladas por los rebeldes, por lo que la ONU ha advertido de que una ofensiva a gran escala podría causar una catástrofe humanitaria.

En este sentido, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, insistió el lunes en que "tiene que haber formas para hacer frente a este problema que no conviertan en los próximos a Idlib en la peor catástrofe humanitaria con la mayor pérdida de vidas en el siglo XXI".

"Se sabe que hay allí una gran cantidad de combatientes, incluso terroristas de organizaciones proscritas, pero pienso que en Idlib hay cien civiles, la mayoría mujeres y niños, por cada combatiente", agregó.

El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, inició el lunes dos jornadas de conversaciones en Ginebra con representantes de Rusia, Irán y Turquía para abordar la creación de un comité constitucional para el país árabe.