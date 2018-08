Las imágenes del desplome de un puente en Génova (Italia)

El responsable del servicio de ambulancias de Génova, Francesco Bermano, ha cifrado en "decenas" el número de fallecidos, si bien ha admitido que en estos momentos todavía no hay certezas en cuando a "toda la dimensión" de la tragedia. Fuentes del Gobierno han confirmado al menos once muertos y cinco heridos graves, según el diario 'Il Corriere della Sera'.

#Genova #14agosto Per il traffico locale si consiglia di non percorrere le Autostrade e di fruire della viabilità ordinaria.

Si consiglia di evitare le aree limitrofe al #crolloponte per non essere d’intralcio alle operazioni di soccorso. pic.twitter.com/d5jKI9izBc