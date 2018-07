Un incendio forestal en California obliga a más de 3.000 personas a abandonar sus hogares

Actualizado 27/07/2018 7:33:19 CET

LOS ÁNGELES, 27 Jul. (Reuters/EP) -

Un nuevo incendio forestal declarado este miércoles en el condado de Riverside, en el estado de California, ha provocado la evacuación de más de 3.000 personas en la zona, según han informado las autoridades de Estados Unidos.

El incendio 'Cranston', uno de los focos que se han registrado recientemente en el condado, que se encuentra al este de la ciudad de Hemet, podría haber sido provocado. Según la Policía, Brandon McGlover, de 32 años, se encuentra bajo custodia policial en Hemet desde el miércoles como presunto sospechoso.

Las llamas, que han calcinado al menos cinco viviendas en San Jacinto, al oeste de Palm Springs, han obligado a 3.200 personas a abandonar Idyllwild, Cedar Glen y Fern Valley. Cerca de 700 bomberos se encuentran luchando contra el fuego, que afecta ya a casi 2.000 hectáreas y sólo ha sido contenido en un 5 por ciento.

