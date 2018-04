El investigador especial sobre Rusia intervino varias cuentas antes de imputar al ex jefe de campaña de Trump

Actualizado 06/04/2018 11:00:43 CET

NUEVA YORK, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oficina del investigador especial sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, Robert Mueller, intervino varias cuentas bancarias en tres entidades financieras un día antes de imputar a Paul Manafort, ex jefe de la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, según han informado fuentes de la Fiscalía este pasado jueves.

La medida, desconocida hasta ahora, aparecía en una lista de órdenes de búsqueda e incautación que los fiscales presentaron a un tribunal federal en Washington, después de que los abogados de Manafort acusaran a los investigadores de ocultar detalles sobre su investigación necesarios para la defensa de su cliente.

En respuesta, los investigadores han explicado que clasificaron parte de la información para no desvelar la identidad de los informadores ni para afectar a las "investigaciones en curso que no son objeto de ninguno de los procesamientos actuales que involucran a Manafort", según recoge la web Politico. Uno de estos informadores, según el medio, se trataría de un antiguo empleado de una consultora de Manafort, no identificado.

El ex jefe de campaña de Trump, de 69 años, se enfrenta a dos acusaciones separadas. Una en Washington por lavado de dinero y otra en Alexandria (Virginia) por fraude fiscal, fraude bancario y cuentas sin declarar en el extranjero. De ser condenado, podría pasarse el resto de su vida en la cárcel.

Si bien ninguna de ellas está directamente relacionada con la investigación rusa, Mueller ha recibido permiso del fiscal adjunto del país, Rod Rosenstein, para facilitar las pesquisas.