El embajador chileno en la ONU asegura que el Consejo de Seguridad tuvo que convencer a Annan para volver a Irak

Actualizado 27/01/2006 18:48:55 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embajador chileno ante la ONU, Heraldo Muñoz, aseguró hoy que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tuvo que convencer al secretario general, Kofi Annan, para volver a Irak después de que la ONU saliera del país a finales de 2003 por la inseguridad.

Durante la presentación en Madrid de su libro 'Una guerra en solitario', en el que describe las negociaciones sobre la guerra de Irak en el Consejo de Seguridad de la ONU y las repercusiones de la decisión estadounidense de emprender la acción militar sin el apoyo de la comunidad internacional, Muñoz aseguró que Annan "no tenía ninguna disposición a que la ONU volviera a Irak" y que fue el Consejo "quien presionó a Annan".

En su obra, el diplomático chileno asegura que el "unilateralismo o las 'coaliciones de los dispuestos' raramente tendrán éxito en situaciones complejas como la de Irak", donde "resulta indispensable la legitimidad de la ONU". Asimismo, defiende que las elecciones celebradas en Irak han tenido lugar "gracias a la ONU".

Muñoz relata también cómo Estados Unidos, tras la invasión, quiso retroceder del unilateralismo, "aunque ello no implicó asumir un compromiso estratégico con la ONU", sino que se trató de "un cambio hacia un multilateralismo táctico".

"La guerra de Irak demostró que la acción militar no basta si no va acompañada de la cooperación sustancial de los países amigos y si no cuenta con la legitimidad multilateral que Naciones Unidas puede proporcionar", concluye el autor, que agrega que el desafío actual "no es sólo estabilizar y reconstruir Irak, sino también reconstruir la confianza internacional y la gobernabilidad global en la perspectiva de un multilateralismo cooperativo, con el aporte necesario de Estados Unidos".

En el libro, el embajador relata, como testigo presencial y partícipe en las deliberaciones de la ONU, las presiones que Estados Unidos ejerció sobre los embajadores y ministros de los países presentes en el Consejo de Seguridad y sus represalias a los Estados que se opusieron a la invasión.

En la presentación de la obra participaron la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Trinidad Jiménez; los portavoces en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para el PP, Gustavo de Arístegui, y el PSOE, Rafael Estrella; el ex ministro de Economía y Hacienda y ahora presidente de la Fundación Euro América, Carlos Solchaga, los periodistas Concha García Campoy, Ramón Pérez Maura y Joaquín Estefanía.