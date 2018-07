Las fuerzas militares de EEUU controlan menos de un tercio de los barrios de Bagdad, según un informe interno

Actualizado 05/06/2007 1:59:57 CET

Al menos 15 personas mueren en distintos enfrentamientos y atentados con bomba y aparecen otros 47 cadáveres en distintos puntos de Irak

BAGDAD, 4 Jun. (EP/AP) -

Un informe interno del Ejército estadounidense refleja que sus tropas y las iraquíes controlan menos de un tercio de los barrios y vecindarios de la capital iraquí, a pesar de los casi 25.000 efectivos de refuerzo que Washington envió en el marco de una operación de seguridad para Bagdad que arrancó el pasado 14 de febrero.

Según reconoció el portavoz militar de operaciones en Bagdad, el coronel Scott Bleichwehl, el informe del pasado mes de mayo y hecho público por el rotativo 'New York Times' muestra que las tropas estadounidenses e iraquíes eran capaces de "proteger a la población" y "mantener la influencia física" en sólo 146 de los 457 barrios bagdadíes. No obstante, Bleichwehl recalcó que dicha evaluación no significa una falta de progreso y explicó que muchas zonas ya rastreadas han visto resurgir nuevos focos de insurgencia. "Es demasiado pronto para intentar ver y proyectar cómo será Bagdad en septiembre", explicó a AP en entrevista telefónica, mes en el que se espera que el máximo responsable de las tropas estadounidenses en Irak, el general David Petraeus, emita su primer informe donde evaluará el éxito o fracaso del nuevo plan de seguridad para pacificar la capital.

Por su parte, las autoridades iraquíes informaron hoy de la muerte de al menos 15 personas en hasta ocho atentados con bomba y enfrentamientos con armas de fuego. Además, informaron del hallazgo de al menos 47 cadáveres en distintos puntos de Irak --28 de ellos en Bagdad--, aparentemente víctimas de la violencia interconfesional entre suníes y chiíes, al presentar los cadáveres signos de haber sido torturados, muchos de ellos aparecieron con las manos atadas, los ojos vendados y con un tiro en la nuca.

El total de bajas militares norteamericanas ronda cerca de los 3.500 muertos --15 soldados estadounidenses han fallecido en los primeros cuatro días de junio-- desde que Estados Unidos lideró la invasión de Irak en marzo de 2003.