Un nuevo vídeo asegura que los dos soldados de EEUU secuestrados el mes pasado "estaban vivos y ahora muertos"

Actualizado 05/06/2007 1:38:59 CET

BAGDAD, 4 Jun. (EP/AP) -

Insurgentes vinculados a la red terrorista Al Qaeda emitieron hoy un nuevo vídeo en el que aseguran que los dos soldados estadounidenses secuestrados en mayo durante una emboscada --el tercero apareció muerto el pasado 23 de mayo en el río Éufrates-- asegura que éstos "estaban vivos y ahora muertos".

La voz en off está acompañada de imágenes en las que se ven los carnés de identidad de dos de los soldados --Alex R. Jimenez, de 25 años y originario de Lawrence, Massachusetts, y Byron W. Fouty, de 19 años, de Waterford, Michigan--, aunque el vídeo, de once minutos de duración, no ofrece ninguna prueba de la ejecución de los soldados y por su parte el Ejército norteamericano continúa su búsqueda.

"Estamos analizando todavía el vídeo, pero no parece que contenga ninguna prueba definitiva que indique su estado de soldados desaparecidos", explicó el portavoz militar estadounidense de Bagdad, el coronel Kevin Bergner.

El vídeo, en el que aparece una bandera negra y blanca, símbolo del Estado Islámico de Irak --coalición de grupos insurgentes suníes que engloba también a Al Qaeda en Irak--, fue grabado supuestamente durante la emboscada que ejecutó la milicia el 12 de mayo de madrugada en una carretera del sur de Bagdad, en Majmudiya. En él, aparecen también fragmentos con imágenes de tres hombres, enmascarados y vestidos de negro presuntamente explicando los planes de la emboscada.

"Los americanos enviaron a 4.000 soldados a buscarles", relata la voz en off. "Estaban vivos y ahora muertos" y responsabilizó de sus muertes "al Ejército americano y a sus líderes a los que no les importan los sentimientos de las madres de sus soldados". "Como rechazáis entregarnos los cuerpos de nuestros hermanos fallecidos, nosotros no entregaremos los cuerpos de vuestros muertos y su fin estará bajo tierra por voluntad de Alá", continúa el audio.

Junto a los carnés de identidad que aparecen casi al final del vídeo, el vídeo también emite imágenes de tarjetas de crédito, dinero y objetos personales de los soldados, con el rótulo que lee: "Bush es la razón de la pérdida de vuestros presos de guerra".