Un portavoz militar de EEUU afirma que la noticia de la muerte de 18 niños tras un atentado en Ramadi es "falsa"

Actualizado 28/02/2007 15:22:14 CET

BAGDAD, 28 Feb. (EP/AP) -

Un portavoz del Ejército estadounidense en Irak, Mark Fox, aseguró hoy que la noticia sobre la muerte de 18 niños como consecuencia de un atentado con coche bomba en Ramadi es "falsa".

Según la televisión estatal iraquí, el ataque se produjo ayer en Ramadi, un enclave de la insurgencia suní al oeste de Bagdad. La Policía y el Ejército iraquíes confirmaron la cifra de fallecidos, pero posteriormente aseguraron que el atentado se produjo el lunes.

No obstante, Mark Fox, portavoz y destinado en tareas administrativas de retaguardia, aseguró hoy que "la acusación es falsa" y dio a entender que los rumores comenzaron a circular después de que se produjera una explosión controlada por parte de las fuerzas estadounidenses que causó heridos en Ramadi.

Un comunicado del Ejército estadounidense informó ayer de que 30 civiles y un soldado iraquíes habían resultado heridos por el impacto de fragmentos después de que las tropas americanas hicieran detonar 15 bolsas con explosivos. Ninguno de los heridos corre peligro de perder la vida, añadió.

"No hubo ninguna segunda explosión", declaró Fox a los periodistas, "y no hubo 18 niños muertos", añadió. Las autoridades iraquíes no se han pronunciado sobre estos hechos.