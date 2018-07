Irlanda insiste en que no aceptará un plan temporal para evitar una "frontera dura" tras el Brexit

Publicado 21/06/2018 13:15:16 CET

BRUSELAS, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha reiterado este jueves tras su reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en Dublín que no es aceptable un plan de seguridad contra una "frontera dura" con Irlanda del Norte que tenga fecha de caducidad y ha instado a su homóloga británica, Theresa May, a que cumpla sus compromisos.

En el encuentro también ha participado el negociador jefe para el Brexit del bando europeo, Michel Barnier, que ha constatado, según Varadkar, las "serias divergencias" que existen sobre la cuestión fronteriza. El irlandés ha recalcado que Reino Unido aceptó en marzo adoptar un plan de contingencia para asegurar una unión aduanera entre la UE e Irlanda del Norte.

"Tiene que haber un acuerdo total, porque nada está acordado hasta que todo lo está", ha afirmado, el primer ministro irlandés, que ha insistido en que un plan con límite de tiempo o solo aplicable al periodo de transición, como ha propuesto Londres recientemente, "no es aceptable".

Juncker, por su parte, ha asegurado que no se trata de un asunto bilateral entre Reino Unido e Irlanda, si no que es una cuestión que afecta a la Unión Europea, por lo que "hay que evitar aislar a Irlanda". El presidente de la Comisión espera llegar a una solución "en el momento adecuado" y ha sido categórico en asegurar que confía en la palabra de May.

Los dos dirigentes también han abordado en su encuentro la cuestión migratoria. Varadkar ha afirmado que aunque su país no se encuentra en "la primera línea", es necesaria una posición europea y encontrar soluciones conjuntas como el refuerzo de las fronteras, el reparto de las responsabilidades y los acuerdos con los países de origen.

La migración será la protagonista de la mini cumbre que ha convocado Juncker el domingo y en la que participarán España, Francia, Italia, Malta, Grecia, Alemania, Austria y Bulgaria, aunque la puerta está abierta a todos los Estados miembro. También será uno de los pilares de la Cumbre europea que, ya con los Veintiocho, tendrá lugar en Bruselas los días 28 y 29 de junio.