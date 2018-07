Actualizado 31/03/2012 11:02:50 CET

NUEVA YORK, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Ron Prosor, ha afirmado este viernes que se ha de alcanzar una "paz extensa" antes de que su Gobierno se plantee unirse a una zona no nuclearizada en la región y ha apuntado que Tel Aviv aún no ha tomado la decisión de si participará en una conferencia internacional sobre este asunto.

Israel únicamente se uniría a una zona no nuclear "cuando se alcance una paz extensa en la región". "Antes de eso, sentimos que es un asunto no relevante", ha subrayado, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

Naciones Unidas está presionando para celebrar dicha conferencia en 2012 y el secretario general de la organización, Ban Ki Moon, ha manifestado su deseo de que Israel acuda. En este sentido, Prosor ha dicho que ha habido varias ocasiones en las que la comunidad internacional ha tenido "muy poca habilidad" para actuar en base a los programas nucleares en la región.

Finlandia aceptó en 2011 acoger la conferencia sobre armas de destrucción masiva en Oriente Próximo, aunque no se ha establecido una fecha. El plan contempla la creación de un Oriente Próximo sin armas de destrucción masiva, punto acordado durante una conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear, del que Israel no es firmante.

Pese a que Israel mantiene una política de "opacidad nuclear" y nunca ha reconocido ni desmentido poseer armamento nuclear, el ex técnico nuclear Mordekai Vanunu reveló detalles del programa nuclear israelí a la prensa británica en 1986. A día de hoy, las estimaciones apuntan a que Tel Avivi posee entre 75 y 400 ojivas nucleares y que tiene la capacidad de lanzarlas por medio de aviones, submarinos o misiles balísticos intercontinentales.

En este supuesto, Israel sería el único país de la región con armas nucleares. El resto de países con estas armas son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán y Corea del Norte.