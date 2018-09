Italia.- La Fiscalía envía nueva documentación al Parlamento sobre el 'caso Ruby'

Actualizado 26/01/2011 16:13:28 CET

La Fiscalía de Milán ha enviado nueva documentación a la Junta de Autorizaciones de la Cámara de Diputados, que tendrá que decidir si autoriza el registro de las oficinas del contable de Silvio Berlusconi, Giuseppe Spinelli.

La Fiscalía presentó el pasado 14 de enero un dossier de 300 páginas ante la Junta en el que presentaba el proceso interpuesto contra el primer ministro, Silvio Berlusconi, por supuesta prostitución de menores y abuso de poder, por su relación con la joven marroquí Kharima 'Ruby' El Mahroug.

Según la Fiscalía, Spinelli tendría en sus oficinas los documentos que probarían que Berlusconi habría pagado a Ruby una cantidad de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales, algo que tanto el primer ministro como Ruby han negado.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Mara Carfagna, ha declarado que la investigación de la Fiscalía representa "un acto de persecución, espionaje e invasión sin precedentes en la historia de la República italiana" y ha denunciado que la casa de villa de Arcore de Berlusconi haya sido "vigilada durante más de un año" por la Fiscalía, según informa el diario 'La Stampa'.

No obstante, Carfagna ha reconocido que "no le corresponde hacer un juicio moral sobre algunos comportamientos" que, por otro lado, "no han sido probados". La ministra ha afirmado que "si se confirman los hechos que se leen en los periódicos", su juicio "irá en una dirección" y si no se confirman, "irá en otra".

Por otra parte, mañana, jueves, terminan los ocho días que se concedieron a las catorce jóvenes que residían en los apartamentos de la calle Olgettina de Milán y que supuestamente habrían participado a las fiestas de villa Arcore.

El administrador de los apartamentos mandó el pasado jueves un telegrama en el que instaba a las jóvenes a abandonar el lugar porque su presencia dañaba "el decoro y el respeto al edificio".

Una de las chicas, Marysthelle García Polanco, ha declarado que "no se va" y que cree que las otras jóvenes tampoco porque "ellas son víctimas de esta situación" y "no tienen ninguna culpa".