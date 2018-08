Jean-Pierre Bemba regresa a República Democrática del Congo para aspirar a la Presidencia

Publicado 01/08/2018 11:10:57 CET

KINSHASA, 1 Ago. (Reuters/EP) -

El exvicepresidente de República Democrática del Congo (RDC) Jean-Pierre Bemba ha regresado este miércoles al país africano con la intención de presentar su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, después de pasar una década encarcelado en La Haya por un caso finalmente archivado.

Miles de seguidores han recibido a Bemba a su llegada al aeropuerto de N'djili, donde ha tocado tierra a las 9.30 (hora local) a bordo de su avión privado, según testigos de la agencia Reuters.

El señor de la guerra congoleño, que fue procesado inicialmente por las atrocidades cometidas por los hombres a su cargo en la vecina República Centroafricana (RCA) entre 2002 y 2003, fue absuelto de dos cargos de crímenes contra la Humanidad --asesinato y violación-- y tres de crímenes de guerra --asesinato, violación y saqueo-- por los que había sido condenado a 18 años de cárcel.

Aún está a la espera de que se resuelva su apelación a otra condena en el TPI por un caso de obstrucción a la justicia, pero la corte ordenó su puesta en libertad porque la mayor pena que puede recibir por este delito son cinco años de prisión y ya ha pasado una década en una cárcel de La Haya por los cinco cargos de los que finalmente fue absuelto.

"El pueblo congoleño ha esperado mucho tiempo este momento", ha celebrado Toussaint Bodongo, uno de los simpatizantes desplazados al aeropuerto de Kinshasa. "Bemba quizás traiga la solución que necesitamos en Congo", ha añadido este miembro del Movimiento de Liberación del Congo (MLC).

El retorno de Bemba previsiblemente alentará la oposición al presidente, Joseph Kabila, que llegó al poder tras el asesinato de su padre en 2001 y no puede aspirar a las elecciones de diciembre por el límite de mandatos contemplado en la Constitución. Kabila, sin embargo, no se ha comprometido públicamente a no presentarse.