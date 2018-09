El jede de Estado de Eslovenia expresa su preocupación por un grupo armado liderado por un excandidato presidencial

Publicado 04/09/2018 5:23:50 CET

LIUBLIANA, 4 Sep. (Reuters/EP) -

El presidente de Eslovenia, Borut Pahor, ha expresado este lunes su preocupación después de que se publicaran imágenes en Internet en las que aparecían miembros enmascarados de un grupo armado liderado por un político conservador realizando ejercicios de entrenamiento.

El excandidato presidencial Andrej Sisko ha afirmado a Reuters que su grupo garantizaría el orden si fuera necesario y ha añadido que no estaba haciendo nada ilegal, aunque ha reconocido que las armas que utiliza no han sido registradas por las autoridades eslovenas.

El presidente ha recalcado que no hay lugar para ese grupo en el estado miembro de la Unión Europea. "El presidente Pahor insiste en que Eslovenia es un país seguro en el que ninguna persona no autorizada necesite o pueda encargarse ilegalmente de la seguridad del país y las fronteras", ha señalado el gabinete de Pahor en un comunicado.

Las fotografías en las páginas web y en los medios de comunicación locales muestran a hasta 50 personas enmascaradas con armas de fuego lideradas por Sisko, que no ha sido encubierto y que ganó solo el 2,2 por ciento de los votos cuando se presentó a las elecciones presidenciales en 2017.

Sisko ha asegurado que el grupo llamado "Guardia de Stajerska", que lleva el nombre de una región del norte de Eslovenia, cuenta con "varios cientos de personas" y ha añadido que son voluntarios que "garantizarán la paz y el orden público" si es necesario.

"La Policía no me ha visitado hasta ahora, pero espero su visita. No estamos haciendo nada malo y estaríamos incluso interesados en cooperar con la Policía", ha manifestado Sisko. Las autoridades han informado de que han comenzado una investigación sobre el asunto.

Sisko también ha atacado el multiculturalismo, diciendo que el país debería aceptar a los inmigrantes solo si aceptan la cultura eslovena. El político lidera además el Movimiento Eslovenia Unida de centroderecha, que obtuvo el 0,6 por ciento de los votos en las elecciones generales de junio y no logró escaños para el Parlamento.

El sentimiento xenófobo ha aumentado en Eslovenia desde 2015 y 2016, cuando casi medio millón de inmigrantes cruzaron el país cuando se dirigían hacia países ricos de la Unión Europea.

El número de solicitantes de asilo en Eslovenia ha aumentado significativamente de 277 en todo 2015 a 1.717 en lo que va de año. Sin embargo, solo 77 personas han obtenido asilo en 2018, frente a 152 en todo 2017, según muestran datos del Ministerio del Interior.