Johnson denuncia que se usa la cuestión de la frontera en el Úlster para frustrar el Brexit

28/02/2018

LONDRES

La cuestión de la frontera de Irlanda del Norte con Irlanda se está usando para intentar mantener a Reino Unido en la unión aduanera con la UE y frustrar el Brexit, ha denunciado este miércoles el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson.

La cuestión de la frontera entre Reino Unido y la UE en la isla de Irlanda se ha convertido en uno de los mayores puntos de fricción en las negociaciones del Brexit. La UE y Londres acordaron en diciembre que la solución final a la cuestión no podrá alcanzarse sin discutir sobre la futura relación, proceso que comenzará en marzo.

"La cuestión de la frontera de Irlanda del Norte se está usando bastante de forma política para intentar mantener a Reino Unido en la unión aduanera y efectivamente en el mercado único, para que realmente no podamos abandonar la UE", ha señalado Johnson a Sky News.

El ministro ha hecho estas declaraciones después de que la cadena informara sobre los detalles de una carta de Johnson a la primera ministra británica, Theresa May, en la que decía que era "equivocado ver la tarea como no mantener frontera" en Irlanda.

Preguntado sobre la carta, Johson ha dicho que había sido malinterpretada y ha pedido a Sky que la publique de forma íntegra. "Lo que la carta dice es que en realidad hay muy buenas soluciones que podríamos poner en marcha que evitarían cualquier tipo de frontera dura, pero permitirían que los bienes (...) circularan libremente, sin obstáculos, mientras que se permite a Reino Unido abandonar la unión aduanera", ha explicado.

El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, dijo el martes que la UE seguiría adelante con los planes de contingencia para la isla de Irlanda en ausencia de ideas concretas sobre cómo reconciliar el deseo de Londres de abandonar el mercado único y la unión aduanera con las promesas de evitar una frontera dura.

Entretanto, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha subrayado este miércoles que corresponde a Reino Unido plantear propuestas si no desea que se fuerce un acuerdo que alinee a Irlanda del Norte con las normas de la UE para evitar una frontera dura.

"Le corresponde ahora a Reino Unido poner propuestas sobre la mesa para hacer eso posible", ha declarado Varadkar a Newstalk, afirmando que el borrador del tratado de salida de Reino Unido que se publicará este miércoles activaría el acuerdo protector u 'opción C' acordada por los negociadores en diciembre.

"No está bien que la gente, ya sean los políticos pro Brexit en Reino Unido o los partidos en Irlanda del Norte, que simplemente digan no ahora. Les corresponde a ellos que no pueden aceptar el acuerdo protector, entonces deben detallar cómo funcionarían la opción A o B", ha subrayado.