Jóvenes egipcias desafían la tradición y el peligro entrenando 'Parkour' en las calles de El Cairo

Actualizado 22/07/2018 21:52:30 CET

EL CAIRO, 22 Jul. (Reuters/EP) -

Un grupo de mujeres egipcias se reúnen una vez a la semana en un parque abandonado en un suburbio de El Cairo para saltar y escalar paredes en la disciplina física conocida como 'parkour', en un gesto de desafío contra conservadoras normas en un país cuya capital es considerada la ciudad más peligrosa del mundo para ellas.

El 'parkour', que comenzó en Francia en la década de 1980 -- y conocido al principio como "El Arte del desplazamiento" -- consiste en correr, escalar y saltar acrobáticamente alrededor de edificios y sobre el terreno.

Las mujeres entrenan todas las semanas durante los últimos seis meses con el objetivo final de formar el primer equipo profesional de parkour en Egipto.

Diez mujeres participaron en el entrenamiento del viernes pasado, acompañado de una exhibición que cada vez atrae a más espectadores. "Es natural que la gente no lo acepte porque no están acostumbrados", explica Zayneb Helal. "No aceptan la idea de que las chicas puedan practicar deportes, y mucho menos en la calle", agrega.

No es común que las mujeres practiquen tales deportes en las calles de Egipto. Una encuesta de expertos realizada por la Fundación Thomson Reuters en 2017 sobre la seguridad de las mujeres en las megaciudades calificó a El Cairo como la más peligrosa del mundo, siendo Londres la más segura.

Bajo la batuta de su entrenador, Mohamed Omran, las mujeres entrenan duro para escalar obstáculos, aterrizar correctamente después de saltos y ver cada oportunidad de agarre en los edificios que las rodean.

"Las mujeres ahora están entrenando y más mujeres están empezando a venir", explica Omran. "A medida que el deporte se extiende, la aceptación aumenta y no es inusual que las mujeres tengan ya un equipo para entrenar", ha agregado.

