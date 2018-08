Jubilados venezolanos salen a las calles de Caracas para exigir el pago de sus pensiones

Publicado 29/08/2018 22:51:19 CET

CARACAS, 29 Ago. (Reuters/EP) -

Cientos de jubilados se han manifestado este miércoles en Caracas para exigir el pago de sus pensiones ante el temor de que el Gobierno de Nicolás Maduro solo haga este ingreso mensual a quienes posean el "carnet de la patria" como prueba de su lealtad al 'chavismo'.

Los manifestantes han tomado durante varias horas el centro de Caracas bajo la vigilancia de agentes de la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana hasta llegar a la sede del Seguro Social. "Fuera Maduro" y "queremos la pensión sin condición", han gritado.

La marcha de jubilados es la respuesta al anuncio que hizo Maduro el martes de que el Gobierno prepara un nuevo sistema para pagar las pensiones a través de la "billetera digital".

La "billetera digital" es parte del sistema del "carnet de la patria", a través del cual el Gobierno paga distintos bonos y subsidios a unos 14 millones de personas, según datos de la agencia oficial de noticias AVN.

"Es como marcar las vacas", ha dicho Freddy Ávila, de 64 años. "No quiero billetera móvil (...), no quiero carnet de la patria, porque no quiero que me doblegue esta gente", ha añadido Carmen Vázquez, de 73 años.

Funcionarios del Seguro Social han asegurado a los manifestantes que el próximo pago, previsto para el 1 de septiembre, se hará sin necesidad de "carnet de la patria", aunque Maduro ya indicó que la implementación del nuevo sistema sería gradual.

"Este sábado, los pensionados recibirán el pago en sus cuentas bancarias y lo podrán retirar cualquier día del mes", ha confirmado en rueda de prensa el ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez. El portavoz del Gobierno ha señalado como ventaja que "quien tenga el carnet de la patria podrá cobrar a través de la billetera móvil".

Los jubilados y pensionistas son 4,3 millones de los 30 millones de personas que viven en Venezuela. Tras la reconversión monetaria del pasado 20 de agosto, cobrarán 1.800 bolívares (unos 30 euros a la tasa oficial) al mes.