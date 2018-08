El juez da más tiempo a la Fiscalía para decidir si reactiva los cargos pendientes contra Manafort

Publicado 30/08/2018 21:14:16 CET

WASHINGTON, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez federal T.S. Ellis ha dado más tiempo a la Fiscalía para que decida si reactiva los diez cargos pendientes contra Paul Manafort, el ex jefe de la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, o renuncia a ellos.

El equipo del fiscal especial Robert Mueller pidió el miércoles a Ellis que ampliara el plazo porque "en estos momentos el Gobierno no tiene suficiente información para tomar una decisión informada sobre si intentará volver a juzgar los cargos pendientes".

El magistrado estadounidense ha fallado este jueves a favor del Departamento de Justicia "porque la defensa no ha presentado todavía las mociones posteriores al juicio, por lo que el Gobierno no puede adoptar una decisión informada", según informa el portal de noticias 'The Hill'.

El pasado 21 de agosto, un jurado federal de Virginia declaró a Manafort culpable de ocho cargos --cinco de fraude fiscal, dos de fraude bancario y uno por ocultar cuentas bancarias en el extranjero-- pero rehusó pronunciarse sobre los diez restantes.

Esta sentencia, de la que aún debe conocerse la pena por esos ocho cargos, deja la puerta abierta a la Fiscalía para volver a acusar a Manafort de los otros diez cargos, todos relativos a delitos de fraude fiscal y bancario. Mueller y su equipo tenían hasta el 30 de agosto para decidirse.

Manafort, de 69 años de edad, se enfrenta a entre siete y nueve años de cárcel por los cargos ya juzgados. Sin embargo, se ha especulado con la posibilidad de que Trump le conceda un indulto. "Me siento muy mal por Manafort", dijo el magnate neoyorquino tras conocer el fallo.

El caso Manafort se enmarca en las pesquisas de Mueller sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales celebradas hace dos años en Estados Unidos y sobre los supuestos vínculos entre el Kremlin y la campaña de Trump.