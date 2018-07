Juncker responde a Conte que la Comisión "no tiene competencias" para decidir sobre rescates en el Mediterráneo

Publicado 20/07/2018 14:23:45 CET

BRUSELAS 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha respondido a la carta del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en la que solicitaba al Ejecutivo comunitario la creación de un centro de coordinación europeo para las labores de salvamento y rescate en el Mediterráneo, para afirmar que la Comisión "no tiene competencias" para decidir sobre los rescates, ni sobre los puertos de desembarco de migrantes.

"Comparto el sentido de urgencia" de Italia, dice el luxemburgués en su carta, en la que insiste en que este país "tiene razón" en reclamar una mayor cooperación entre países sobre los rescates de migrantes y los desembarcos de estos en territorio comunitario, ya que "las soluciones 'ad hoc' no representan una manera de proceder sostenible".

"Los eventos del pasado fin de semana muestran un sentido compartido de solidaridad por parte de Estados miembros (Francia, Alemania, Malta, España, Portugal e Irlanda) que han ofrecido acoger a una parte de los migrantes que desembarcaron en Pozzallo", ha dicho Juncker, en referencia al pesquero con 450 migrantes a bordo que atracó en el puerto italiano tras un acuerdo para el reparto de los mismos en varios países.

No obstante, la Comisión "solo puede actuar dentro de su competencia", ha advertido un portavoz comunitario, y en los casos de las labores de salvamento marítimo y rescate "no tiene competencia" para decidir sobre los puntos de desembarco de migrantes, "y eso es algo que no podemos coordinar".

Conte dijo el jueves que había remitido una carta a Juncker y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que pedía que el acuerdo del pasado fin de semana "se convierta en una práctica, confiada no a nuestras llamadas a los socios sino a un gabinete o comité de crisis bajo el mando de la Comisión, que se convierta en mediador con los distintos gobiernos".