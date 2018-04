La Junta Nacional de Seguridad de Transporte de EEUU critica a Tesla por publicar datos sobre el accidente de California

Publicado 02/04/2018 3:28:16 CET

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, (NTSB, por sus siglas en inglés) ha criticado este domingo la decisión de la compañía estadounidense Tesla de publicar información relacionada con el accidente que tuvo lugar a mediados de marzo en California y que acabó con la vida del pasajero del vehículo.

La agencia, que ha destacado que necesita la "cooperación de Tesla para descodificar los datos registrados por el vehículo", ha expresado que "no se siente feliz" por la decisión tomada por la empresa.

El portavoz de la NTSB Chris O'Neil ha manifestado que "en cada una de las investigaciones relacionadas con un coche Tesla, la empresa se ha mostrado cooperativa a la hora de entregar los datos necesarios".

"No obstante, la NTSB no está ahora contenta con la publicación de datos que se encuentran bajo investigación por parte de Testa", ha expresado, según ha recogido el diario local 'The Washington Post'.

Los comentarios de O'Neil han tenido lugar en respuesta al anuncio realizado el viernes por Tesla, que aseguraba que el modelo X accidentado había activado su sistema de piloto automático momentos antes de que se produjera el siniestro del 23 de marzo.

El conductor, de 38 años, falleció en un hospital de la zona después de que el vehículo se estrellara contra una de las barreras de una autopista de la localidad Mountain View, en el estado de California, e impactara contra un Mazda y un Audi, lo que provocó que las baterías de litio del vehículo se incendiaran.

"La NTSB está revisando todos los aspectos del accidente, incluido el conocimiento que tenía el conductor del funcionamiento del piloto automático", ha afirmado O'Neil, que ha afirmado que "seguirán trabajando para determinar la causa del accidente".

La semana pasada, la compañía informó de que el conductor no había presentado ningún tipo de incidencia sobre "el funcionamiento del piloto automático del vehículo" aunque sí había presentado quejas "sobre el mal funcionamiento de la navegación" del coche.