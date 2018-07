Kim y Xi abordan la desnuclearización de la península de Corea de cara a la apertura de un "nuevo futuro" en la región

Publicado 20/06/2018 9:44:33 CET

SEÚL, 20 Jun. (Reuters/EP) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente chino, Xi Jinping, han abordado este martes durante su encuentro en Pekín la desnuclearización de la península de Corea de cara a la apertura de un "nuevo futuro" en la región, según ha informado la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA.

Ambos han hablado de la histórica cumbre celebrada la semana pasada entre Kim y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Singapur, y han intercambiado opiniones sobre la forma de resolver el problema de las armas nucleares en la zona.

Kim ha prometido así cooperar con las autoridades chinas para garantizar la "paz verdadera". Xi, por su parte, ha reconocido los "positivos" resultados surgidos del encuentro mantenido por Kim y Trump y ha asegurado que las relaciones entre China y Corea del Norte han entrado en una nueva fase desde que el líder norcoreano realizó la primera visita al país en marzo.

Asimismo, ha destacado que los acuerdos alcanzados entre las partes se estaban realizando ahora "uno a uno". "No importan los cambios en la situación internacional y regional, no habrá cambios en la posición firme del Gobierno y el partido chinos para consolidar y desarrollar las relaciones China-Corea del Norte", ha afirmado Xi ante Kim. "La amistad entre el pueblo chino y el norcoreano no cambiará y el apoyo de China a la Corea del Norte socialista no cambiará", ha añadido.

Se trata de la tercera reunión entre los dos líderes. La cadena de televisión estatal CCTV ha señalado que el dirigente norcoreano permanecerá en China hasta el miércoles, aunque su agenda no está clara, y ha mostrado imágenes de ambos líderes junto a sus respectivas esposas.