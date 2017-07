Kushner alega que Trump ganó porque tenía "un mensaje mejor" e hizo "una campaña más inteligente"

Publicado 24/07/2017 20:35:45 CET

WASHINGTON, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido tras comparecer ante una comisión del Senado en que todas sus acciones en campaña "fueron correctas" y ha alegado que si el magnate logró la victoria electoral fue porque tenía "un mensaje mejor" y realizó "una campaña más inteligente" que su rival.

"Dejadme ser claro. No conspiré con Rusia ni tengo conocimiento de que nadie de la campaña lo hiciera", ha defendido Kushner, en una sorpresiva declaración ante los medios en la Casa Blanca tras prestar declaración --a puerta cerrada-- en la Comisión de Inteligencia del Senado.

Dicha comisión investiga las relaciones entre la campaña de Trump y el Gobierno de Rusia y durante más de dos horas ha escuchado la versión del yerno de Trump. Kushner ha reconocido encuentros con el embajador ruso, pero ha insistido en que no incurrió en irregularidad alguna.

En este sentido, espera que la información que ha proporcionado demuestre que todas sus acciones "fueron correctas" y tuvieron lugar "en el curso normal de los acontecimientos en una campaña muy especial". "No tuve contactos inapropiados, no obtuve fondos rusos para mis negocios y he sido completamente transparente al entregar toda la información requerida", ha apostillado.

El marido de Ivanka Trump ha asegurado que si su suegro logró la victoria en noviembre de 2016 no fue porque Moscú le apoyó, sino porque contaba con "un mensaje mejor" que su rival demócrata, Hillary Clinton, e hizo "una campaña más inteligente". Para Kushner, "sugerir lo contrario ridiculiza a todos los que votaron por él".