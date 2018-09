Los laboristas votarán en contra del acuerdo del Brexit propuesto por May

Publicado 14/09/2018 14:49:31 CET

LONDRES, 14 Sep. (Reuters/EP) -

El Partido Laborista prevé votar en contra de cualquier acuerdo para el Brexit negociado por el Gobierno de Theresa May, lo que amenaza con complicar la aprobación de un texto al que también podrían oponerse voces disidentes dentro del Partido Conservador.

La portavoz laborista de Exteriores, Emily Thornberry, ha asegurado en una entrevista con el 'Financial Times' que "no va a haber" un acuerdo con May como primera ministra, en la medida en que ve poco factible que la dirigente vaya a incluir cambios que satisfagan a la oposición.

"No me los imagino volviendo con un acuerdo que vaya a cumplir nuestros serios requisitos y con uno que una a los 'tories'", ha dicho Thornberry, después de que decenas de diputados conservadores hayan puesto en duda la capacidad de May para cerrar un buen acuerdo con las autoridades europeas.

La portavoz laborista incluso ha planteado la posibilidad de que haya elecciones anticipadas en cuestión de meses si fracasa el voto sobre el Brexit en la Cámara de los Comunes. "Vamos a ir a elecciones generales en otoño o vamos a tenerlas en primavera", ha dicho, en alusión a la fecha en que vence el plazo para que Reino Unido abandone el bloque comunitario.

En este sentido, Thornberry ha dicho que prefiere nuevas elecciones que un segundo referéndum, una posibilidad que por ahora también descarta el Gobierno de May.

El ministro para el Brexit, Dominic Raab, ha insistido este viernes, tras una conversación con el principal negociador europeo, Michel Barnier, en que las dos partes están intentando "cerrar soluciones factibles" en relación a las cuestiones pendientes. Así, y pese a las "diferencias sustanciales" que aún persisten, los contactos seguiría siendo "productivos".

"Hemos acordado revisar el estado de las negociaciones después del encuentro informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Salzburgo el próximo jueves y hemos reiterado nuestra voluntad de dedicar todo el tiempo y la energía que sean necesarios para que estas negociaciones concluyan con éxito", ha agregado Raab.