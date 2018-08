Liberado un activista azerí tras cinco años encarcelado

Publicado 13/08/2018 17:12:52 CET

BAKÚ, 13 Ago. (Reuters/EP) -

Un tribunal de Azerbaiyán ha puesto en libertad al activista de Derechos Humanos Ilgar Mammadov, después de que haya cumplido cinco de los siete años de cárcel a los que fue condenado en 2013 por organizar una serie de protestas en la localidad de Ismailli, en la zona norte del país.

Mammadov, líder del grupo Alternativa Republicana (ReAl), estará en libertad provisional durante dos años y no podrá abandonar Azerbaiyán. "No estoy contento con la decisión del tribunal. No es una victoria completa, sino parcial", ha dclarado ante los periodistas en su vivienda.

Para las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, el caso fue un ejemplo de la utilización política de las instituciones judiciales en el país centroasiático e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constato en mayo de 2014 las irregularidades del proceso.

La corte instó al Estado azerí a excarcelar al activista y pagarle 22.000 euros como indemnización, algo que nunca se llevó a cabo.