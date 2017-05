Líderes de Chibok (Nigeria) reclaman que las niñas secuestradas por Boko Haram sean liberadas "quieran o no"

Publicado 10/05/2017 7:53:18 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Líderes comunitarios de la localidad nigeriana de Chibok han reclamado este martes al Gobierno central que liberen a todas las niñas secuestradas por la secta islamista Boko Haram, "quieran o no", después de que un mediador en las últimas liberaciones dijera que algunas se negaron a ser incluidas en el grupo que fue entregado a las autoridades.

"Las niñas deben ser rescatadas, quieran o no. Deben sacarlas a la fuerza, igual que fueron rapatadas a la fuerza. Igual que su mente fue cambiada por Boko Haram, cuando vuelvan con nosotros cambiará otra vez", ha dicho Hosea Tsambido, presidente de la comunidad de Chibok en la capital nigeriana, Abuya.

Asimismo, ha dicho que no aceptarán las afirmaciones del mediador, argumentando que podrían ser usadas por el Gobierno para poner fin a las operaciones de rescate de las niñas que siguen secuestradas.

"Lo más descorazonador y molesto es el comunicado de uno de los negociadores sobre que algunas niñas se negaron a irse. No queremos oír eso. Incluso si no quieren, no debe hacerlo público", ha recalcado, según ha informado el diario local 'Punch'.

El mediador y abogado Zanna Mustafá aseguró el lunes que algunas de las niñas se negaron a volver a casa, lo que ha aumentado los temores de que hayan podido radicalizarse durante su estancia con los yihadistas y tengan miedo o vergüenza de volver a casa.

"Algunas de las chicas se negaron a regresar. Nunca he hablado con ninguna de ellas de por qué", explicó. "Como mediador, no forma parte de mi trabajo obligarlas a volver a casa", remachó.

Los milicianos de Boko Haram liberaron el pasado sábado a 82 de las 200 niñas que secuestraron en abril de 2014 de un colegio en el noreste de Nigeria. La liberación se ha producido de forma negociada a cambio de la excarcelación de un número indeterminado de miembros del grupo.

La liberación de este fin de semana ha sido un espaldarazo para el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, que convirtió la lucha contra Boko Haram en uno de los pilares de su campaña electoral. El mandatario ha prometido que su Gobierno logrará llegar a un acuerdo para liberar a todas las niñas.

El Ejército nigeriano ha logrado numerosos avances en los últimos meses ante el grupo extremista --que juró lealtad en 2015 al grupo yihadista Estado Islámico--, que ha respondido incrementando sus atentados contra civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

Boko Haram surgió en 2002 y siete años más tarde lanzó una ofensiva militar tras la muerte bajo custodia de su hasta entonces líder, Mohamed Yusuf, que ha dejado miles de muertos.