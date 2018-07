Los líderes europeos insisten en prepararse para "cualquier resultado" de las negociaciones del Brexit

Publicado 29/06/2018 14:15:56 CET

Lamentan la falta de avances en una "solución de último recurso" para evitar la vuelta a una 'frontera dura' en Irlanda

BRUSELAS 29 (EUROPA PRESS)

Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea han insistido este viernes en la necesidad de "acelerar los trabajos" de preparación para una hipotética falta de acuerdo en las negociaciones del Brexit entre Bruselas y Londres, tal y como han reflejado en el texto de conclusiones sobre la salida de Reino Unido de la UE del segundo día de cumbre de líderes en la capital comunitaria.

"El Consejo Europeo pide de nuevo a los Estados miembros, a las instituciones de la Unión y a todas las partes interesadas que intensifiquen sus trabajos para estar preparados a todos los niveles y para cualquier resultado", advierte el texto acordado por los Veintisiete líderes de la UE, todos menos la primera ministra británica, Theresa May, ya que esta no participa en las discusiones del resto de países sobre los progresos del Brexit.

Por otro lado, el texto recuerda, en línea con lo anunciado en las últimas semanas por el negociador jefe de Bruselas para el Brexit, Michel Barnier, la "preocupación" de los líderes por "el hecho de que no se hayan logrado todavía avances significativos para llegar a un acuerdo sobre una solución de último recurso para Irlanda e Irlanda del Norte".

El texto indica que "las negociaciones solo pueden avanzar en la medida en que se respeten plenamente todos los compromisos contraídos hasta el momento", en referencia al compromiso de Londres de evitar a toda costa la vuelta a una 'frontera dura' en la isla de Irlanda tras el Brexit.

La Comisión Europea considera que la última propuesta de la primera ministra May para la isla no garantiza que se evite una frontera real entre el Ulster y la República irlandesa tras la salida de Reino Unido de la UE, al tratarse, entre otras cosas, de una "solución temporal" y no de duración indefinida como pide Bruselas.

Asimismo, los líderes han pedido "propuestas realistas y viables por parte del Reino Unido en lo que respecta a su posición" sobre la relación futura entre el bloque comunitario y Londres tras el Brexit. "Debe acelerarse también el ritmo de los trabajos con vistas a elaborar una declaración política sobre el marco de las relaciones futuras", asegura el texto.

En ese sentido, May presentará previsiblemente el próximo 9 de julio un documento oficial que refleje la posición de su gobierno sobre la futura relación entre Reino Unido y la UE.

ESTATUS DE GIBRALTAR TRAS EL BREXIT

Por último, el Consejo europeo "ha acogido con satisfacción los nuevos avances logrados en lo que respecta a algunas partes del texto jurídico del acuerdo de retirada" pero recuerda que "otros aspectos importantes continúan pendientes, incluida la aplicación territorial del acuerdo de retirada, en particular en lo que respecta a Gibraltar".

Los líderes europeos han incluido así una mención específica a Gibraltar en el texto de conclusiones sobre el progreso de las negociaciones del Brexit, en un lenguaje muy similar al que ya acordaron en la pasada cumbre de marzo, y han pedido aclarar el estatus del Peñón tras la salida de Reino Unido de la UE.

Los Veintisiete --sin Reino Unido-- ya respaldaron en marzo la posición de España sobre esta cuestión: el periodo de transición de dos años --que retrasará las consecuencias de la salida de Reino Unido de la UE-- solo se aplicará a Gibraltar si existe un acuerdo bilateral entre Londres y Madrid que así lo establezca.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez mantiene la posición del anterior Ejecutivo popular sobre Gibraltar respecto a las negociaciones del Brexit, y ha pedido a sus socios comunitarios que se incluya una mención específica al Peñón en el borrador de conclusiones del segundo día de cumbre de líderes en Bruselas.