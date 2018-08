Los líderes internacionales recuerdan al ex secretario general de la ONU Kofi Annan

Actualizado 18/08/2018 15:13:45 CET

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de todo el mundo han dedicado unas palabras al ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, fallecido este sábado a los 80 años de edad y han recordado su vocación de mejora y su determinación.

"Un gran líder y reformador de la ONU. Hizo una gran contribución para hacer del mundo que deja atrás un lugar mejor de lo que era cuando llegó a él", ha afirmado la primera ministra británica, Theresa May.

Sad to hear of the death of Kofi Annan. A great leader and reformer of the UN, he made a huge contribution to making the world he has left a better place than the one he was born into. My thoughts and condolences are with his family. pic.twitter.com/P0SWagShJM — Theresa May (@theresa_may) August 18, 2018

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha destacado que "Francia le rinde homenaje". "Nunca olvidaremos su mirada tranquila y resuelta ni la fuerza de sus luchas", ha añadido.

Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la Paix, a quitté ce monde pendant la nuit. La France lui rend hommage. Nous n’oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2018

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha manifestado su "profundo pesar" por la muerte de su "viejo amigo" Kofi Annan. "El mundo llora la muerte de un gran líder y un humanitarista. El mayor reconocimiento que le podemos hacer es mantener vivo su legado y su espíritu", ha añadido.

It was with deep sadness that I learnt of the passing of my old friend and inspiration, #KoffiAnnan. The world mourns a great leader and humanitarian. The greatest recognition we can give him is to keep his legacy and his spirit alive. https://t.co/7OPjcJ2N4M — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) August 18, 2018

Para el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Annan ayudó a fortalecer a la ONU y consolidar su autoridad en la solución de problemas globales conforme a derecho y a los principios de la carta de la ONU.

Ya en el continente de Annan, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha subrayado que Annan fue "un gran líder y un diplomático extraordinario" que impulsó los objetivos africanos en la ONU y "ondeó la bandera de la paz" en todo el mundo.

A diplomat extraordinaire, we will remember Mr @KofiAnnan for his commitment, his leadership and his tireless efforts to advance the African agenda. Our thoughts are with his wife, Nane, his family and loved ones during this difficult time. — President Cyril Ramaphosa (@CyrilRamaphosa) August 18, 2018

También el ex primer ministro keniano y actual líder de la oposición, Raila Odinga, ha dedicado unas palabras a Annan, "un gran líder del mundo". "Aquí en Kenia le recordamos por su participación como presidente en el proceso de reconciliación tras la crisis abierta tras las elecciones generales de 2007. Kofi Annan logró unir a las distintas facciones de nuestro país", ha recordado.

My condolence message on the passing on of Dr @KofiAnnan. May he rest in eternal peace. https://t.co/pr8Or53C2A pic.twitter.com/3arXT1fSdl — Raila Odinga (@RailaOdinga) August 18, 2018

Odinga fue uno de los firmantes del acuerdo que puso fin a la violencia. Kofi Annan fue "el hombre que vino y salvó al país de la catástrofe", ha apostillado.

En su Ghana natal, el presidente Nana Akufo Addo ha elogiado a Annan, "consumado diplomático internacional que había enorgullecido enormemente a su país, y uno de "sus más grandes compatriotas". El mandatario ha ordenado que la bandera nacional de Ghana bajara a media asta en todo el país y en todas las misiones diplomáticas del país desde el lunes durante una semana.