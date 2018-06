'Lifeline' aclara que por ahora solo ha recibido un mensaje de Malta para negarle la entrada a sus aguas

Publicado 26/06/2018 21:40:26 CET

Francia, Italia y Portugal acogerán a parte de los rescatados mientras que otros países como España estudian la opción

La ONG alemana Mission Lifeline ha aclarado este martes que por ahora las autoridades maltesas solo se han puesto en contacto con ellos para comunicarles que no tienen permitido entrar en las aguas territoriales de la isla mediterránea, a pesar de que fuentes gubernamentales citadas por la prensa local aseguran que el Gabinete de Joseph Muscat ha accedido a que el buque 'Lifeline' atraque en sus puertos a cambio de que los 230 inmigrantes a bordo sean enviados a otros países.

"Hemos recibido un mensaje de Malta a las 18.00 (hora local) diciendo que no se nos permite entrar en aguas territoriales. Por tanto, no podemos confirmar lo que se ha publicado en los medios de comunicación", ha escrito en Twitter la organización no gubernamental.

Horas antes, la Mission Lifeline se había quejado en la misma red social de que "durante días" se ha tenido que enterar por Twitter de cuáles eran las decisiones de los gobiernos europeos sobre el buque de salvamento marítimo. "Ahora leemos que nos han permitido entrar en Malta", decía reclamando a otros países europeos que aceptaran acoger a los migrantes.

Fuentes del Gobierno de Muscat habían avanzado a los medios de comunicación que Malta finalmente había ofrecido sus puertos al 'Lifeline' con la condición de que sus ocupantes fueran a parar a otros países de la UE. Las mismas fuentes aseguraban que cuatro países habían se habían ofrecido a acoger a parte de los migrantes rescatados --Italia, Malta, Francia y Portugal--, mientras que otros tres --Alemania, Países Bajos y España-- estarían "evaluando" esta opción.

La posible llegada del 'Lifeline', operado por Mission Lifeline y de bandera holandesa, a Malta había sido adelantada a primera hora de la mañana por el portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, y ha sido ratificada posteriormente por el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.

"El barco de la ONG Lifeline atracará en Malta", ha asegurado Conte, según informa la agencia de noticias Adnkronos. El primer ministro italiano ha revelado además que ha acordado con Muscat que el barco "sea sometido a investigación" para determinar su nacionalidad "efectiva" y si su tripulación ha cumplido "las reglas del Derecho Internacional".

En la misma línea, Griveaux ha confirmado que "Francia estaría entonces preparada para enviar un equipo allí para estudiar solicitudes individuales" de asilo y Conte ha afirmado que Italia "acogerá" a "parte" de los inmigrantes que van a bordo del 'Lifeline', si bien ambos han subrayado que estas acciones se enmarcan en una solución europea.

A su vez, el ministro de Administración Interna portugués, Eduardo Cabrita, ha señalado durante una comparecencia parlamentaria que Portugal también acogerá a parte de los rescatados a petición de Malta, de acuerdo con medios locales. El Gobierno ya está haciendo los preparativos para recibir a estas personas, ha precisado.

GESTIONES DIPLOMÁTICAS

Sin embargo, por ahora el Gobierno de Malta solo ha emitido un escueto comunicado, recogido por el 'Malta Today' en el que se limita a confirmar los "esfuerzos diplomáticos" de Muscat, que durante los últimos días ha estado en contacto con Conte, el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros líderes europeos para solucionar la situación del 'Lifeline'.

Así, La Valeta ha indicado que Malta y un grupo de estados miembro de la UE están negociando un "acuerdo 'ad hoc'" para distribuir a los migrantes del 'Lifeline'. "Cuatro estados miembros ya han confirmado su participación, mientras que otros dos están evaluando el caso", reza la nota oficial sin especificar de qué países se trata.

El Gobierno ha reiterado asimismo que, en la hipótesis de que el barco atraque en Malta, podría ser investigado porque, de acuerdo con la versión maltesa, el 'Lifeline' procedió a rescatar a los migrantes en aguas libias a pesar de que se le había notificado desde Roma que los guardacostas libios estaban en camino. La ONG sostiente que el rescate se produjo en aguas internacionales cumpliendo con los estándares legales.

El 'Lifeline' ha vuelto a poner de manifiesto la división en la UE en torno a la cuestión migratoria. Al igual que al 'Aquarius', con el que Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée rescataron a 630 migrantes a principio de mes, Italia y Malta le han cerrado sus puertos.