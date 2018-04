Una línea telefónica británica contra la esclavitud localiza casi 5.000 víctimas durante su primer año

Actualizado 16/04/2018 11:48:33 CET

LONDRES, 16 Abr. (Thomson Reuters Foundation/EP) -

Una línea telefónica contra la esclavitud moderna en Reino Unido ha identificado a casi 5.000 víctimas potenciales de esta lacra que estaban siendo explotadas en lugares de lavado de coches, obras, salones de uñas y clubes de alterne, según ha anunciado este lunes Unseen, la ONG que la gestiona.

