López Obrador aplaude el acuerdo con EEUU sobre el TLCAN pero asegura que es importante contar con Canadá

Publicado 28/08/2018 19:25:19 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 28 Ago. (Reuters/EP) -

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aplaudido este lunes el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para reemplazar el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte (TLCAN/NAFTA) pero ha asegurado que es importante contar con Canadá.

"Este paso da estabilidad económica, financiera", ha aseverado López Obrador, que asumirá las riendas del país el 1 de diciembre. No obstante, ha indicado que "hay otras cosas que no nos satisfacen del todo (...) el que todavía no se incluya a Canadá".

"Importa que se convoque al Gobierno de Canadá para que se mantenga el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Nos interesa mucho que sea un tratado de tres países", ha añadido.

El presidente electo ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha escuchado y entendido la postura mexicana. "Estamos satisfechos porque quedó a salvo nuestra soberanía. México se reserva el derecho de reformar su Constitución, sus leyes en materia energética. Y quedó asentado que el petróleo y los recursos naturales de México pertenecen a nuestra nación", ha manifestado en el sureño estado Chiapas. "Pusimos el énfasis en defender la soberanía nacional en el tema energético y se logró", ha expresado.

El nuevo acuerdo será, a priori, bilateral entre Estados Unidos y México. Washington ha decidido dejar atrás el nombre de TLCAN para llamar a este tratado 'Acuerdo comercial entre Estados Unidos y México'. "El nombre 'TLCAN' tenía malas connotaciones porque Estados Unidos ha sido afectado de forma negativa por él durante muchos años", ha esgrimido Trump.