López Obrador recibirá a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre

Publicado 01/09/2018 23:12:19 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, bha anunciado que el próximo 26 de septiembre, cuando se cumplirán cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, recibirá a los padres de estos jóvenes desaparecidos en Iguala.

"Tengo ya el compromiso de recibir a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa. Me informó Alejandro Encinas (próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación) que tenían intención de hablar conmigo y dije que sí, que yo reservaba ese día para entrevistarme con ellos", ha apuntado López Obrador en rueda de prensa, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.

Por otro lado, López Obrador ha defendido la necesidad de "apoyarnos" en el Ejército y la Marina para garantizar la seguridad en las calles "porque no tenemos otra opción".

Una de las promesas de campaña era la retirada del Ejército de las calles y ha confirmado esta intención, aunque será mediante un proceso de formación para que las corporaciones se vayan moderando, autolimitando el uso de la fuerza; "que se vayan controlando y que se respeten los derechos humanos".

"Primero vamos a actuar dentro del marco legal que se tiene y para mediados de sexenio vamos a ajustarlo por completo para que puedan ayudar todas las corporaciones a enfrentar el grave problema de la inseguridad pública, pero esto es un proceso", ha argumentado.

En cuanto a la mayoría parlamentaria de su partido, Morena, ha rechazado que vayan a emplear la "aplanadora". "Tengan confianza, que nosotros tenemos principios, tenemos ideales. No vamos a actuar como lo han hecho ellos (los conservadores). No se va a imponer nada. No es vencer, sino convencer", ha apuntado.

Así, se ha mostrado seguro de que los legisladores de la oposición votarán las propuestas que presente MORENA. "Los legisladores no van a estar simulando que son representantes populares cuando en la realidad representaban a los grupos de intereses creados. Es un cambio por completo", ha aseverado.